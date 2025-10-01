Idraulici truffatori: richiesti fino a 10mila euro per sturare un WC

In Belgio si è aperto un processo che vede coinvolti diciassette tra idraulici e società del settore, accusati di frodi e pratiche commerciali aggressive ai danni di centinaia di clienti. Tra i casi più eclatanti, una vittima si è vista chiedere una cauzione da 10mila euro per sturare un semplice WC, inizialmente preventivato a 500 euro. In un altro episodio, un cliente ha dovuto pagare oltre 900 euro per la sostituzione di un rubinetto, con la minaccia di rimuovere immediatamente il pezzo se non avesse saldato la fattura sul momento.

Secondo la procura distrettuale di Hal-Vilvoorde, le vittime sarebbero almeno 265, costrette a pagare sotto minaccia di annullare gli interventi o persino con intimidazioni fisiche, come nel caso di un cliente minacciato con una smerigliatrice. In altri episodi, venivano confiscati beni come biciclette o lasciati danni agli immobili, con scantinati allagati e arredi rovinati.

Il fenomeno non è circoscritto al Belgio: anche in Italia si moltiplicano le denunce di cittadini raggirati da falsi professionisti che approfittano delle urgenze domestiche per gonfiare i conti. L’Ispettorato Economico belga, solo lo scorso anno, ha raccolto oltre mille segnalazioni di truffe simili, di cui più di un terzo riguardanti idraulici.

Per la procura, si tratta di una questione di tutela sia dei consumatori che degli stessi professionisti onesti: “È fondamentale che i cittadini possano rivolgersi a un servizio di riparazione senza timore di abusi”. Le accuse a carico degli imputati vanno da frode a pratiche commerciali scorrette e violazioni delle norme contrattuali, con pene fino a dieci anni di carcere e multe da 4.000 euro.

Lo “Sportello dei Diritti” ricorda infine alcune regole di difesa basilari: pretendere sempre un preventivo scritto, non lasciarsi intimorire da pressioni e rifiutarsi di pagare se il lavoro non corrisponde a quanto pattuito o se la fattura risulta sproporzionata.