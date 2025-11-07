Maldive, stop al fumo per i nati dopo il 2007: divieto anche per i turisti

La Repubblica delle Maldive introduce la prima legge al mondo che vieta il tabacco per una generazione intera, inclusi i visitatori stranieri.

Le Maldive compiono un passo storico nella lotta al tabagismo. Da oggi, chiunque sia nato dopo il 1° gennaio 2007 — residenti o turisti — non potrà acquistare, fumare né vendere prodotti del tabacco.

Il provvedimento, voluto dal presidente Mohamed Muizzu e annunciato dal Ministero della Sanità, fa delle Maldive il primo Paese al mondo a introdurre un divieto generazionale sul fumo. L’obiettivo è “proteggere la salute pubblica e costruire una generazione libera dal tabacco”, si legge nel comunicato ufficiale.

La norma prevede controlli severi: i rivenditori dovranno verificare l’età dei clienti e il mancato rispetto delle regole comporterà sanzioni fino a 50.000 rufiyaa (circa 2.640 franchi). La legge vieta anche completamente l’importazione e l’uso di sigarette elettroniche e prodotti per svapare, senza eccezioni per età o cittadinanza.

Con questa misura, l’arcipelago di 1.191 isole coralline, noto per il turismo di lusso, mira a diventare un modello di salute pubblica globale. Intanto, Regno Unito e Unione Europea stanno lavorando per raggiungere entro il 2040 l’obiettivo di una “generazione libera dal fumo”. Al contrario, la Nuova Zelanda, pioniera della stessa idea, ha revocato la legge meno di un anno dopo la sua introduzione.