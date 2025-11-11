Svolta nella lotta contro la carie: un nuovo gel rigenera lo smalto dei denti

Ciò che fino a pochi anni fa sembrava impossibile, oggi è realtà: un team di ricercatori dell’Università di Nottingham ha sviluppato un gel innovativo capace di rigenerare lo smalto dei denti danneggiato, offrendo una nuova speranza a milioni di persone colpite da carie in tutto il mondo.

La carie dentale è una delle malattie più diffuse del pianeta. Attacca i tessuti duri del dente partendo dallo smalto e, se non trattata, può causare dolore, cavità e persino la perdita del dente. La principale responsabile è la placca batterica, alimentata da scarsa igiene orale e consumo eccessivo di zuccheri.

Il nuovo gel, spiegano gli studiosi britannici, mima l’azione delle proteine naturali che nei bambini favoriscono la formazione dello smalto. Una volta applicato sulle superfici danneggiate, forma un sottile strato capace di colmare i difetti e, grazie all’interazione con la saliva, stimola la formazione di nuovi minerali. In questo modo, lo smalto può ricrescere in modo naturale.

“Quando applicato sullo smalto demineralizzato o sulla dentina esposta, il gel favorisce la crescita dei cristalli, ripristinando la struttura naturale del dente”, ha dichiarato il dottor Abshar Hasan, autore principale dello studio.

Un altro punto di forza del trattamento è la semplicità d’uso: bastano pochi minuti e non è necessario alcun intervento chirurgico. I test di laboratorio hanno confermato che lo smalto rigenerato si comporta come quello sano, resistendo alle sollecitazioni tipiche della masticazione.

Secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, quasi la metà della popolazione mondiale soffre di disturbi dentali legati alla perdita dello smalto. Fino a oggi non esisteva un metodo efficace per ripristinarlo: le tradizionali vernici al fluoro potevano solo rallentare la progressione del danno.

La scoperta dei ricercatori di Nottingham, sottolinea Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, potrebbe rappresentare una svolta epocale nella prevenzione e nel trattamento della carie, offrendo una protezione duratura ai denti.

Il team britannico prevede che il gel possa arrivare sul mercato già dal prossimo anno. Nel frattempo, gli esperti raccomandano di continuare a seguire le buone pratiche quotidiane: limitare il consumo di cibi acidi e lavare i denti due volte al giorno con un dentifricio al fluoro.