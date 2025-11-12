Dubai, 900 euro per una tazza di caffè: il nuovo espresso da record 

A Dubai nasce l’espresso più costoso del mondo: una tazza da 900 euro servita nel locale Julith, punto d’incontro per i cultori del caffè d’élite. Il segreto sta nei chicchi panamensi “Nido 7 Geisha”, venduti all’asta per oltre 600mila dollari — circa 30mila dollari al chilo — dopo una gara durata 13 ore con 549 offerte.
Il co-fondatore del locale, Serkan Sağsöz, racconta che il caffè viene filtrato con un metodo che ne esalta gli aromi floreali e fruttati, con sentori di gelsomino, agrumi, albicocca e pesca. L’esperienza è concepita come un rituale: dalla preparazione alla degustazione, tutto avviene in un ambiente raffinato o in una sala privata.
Venduto a 3.600 dirham (circa 900 euro), l’espresso supera il precedente record stabilito sempre a Dubai da Roasters, che offriva una tazza da 2.500 dirham.
Come osserva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, si tratta dell’ennesima stravaganza per ricchi in cerca di un nuovo status symbol. Del resto, nel regno del lusso dove sorgono grattacieli da record e isole artificiali, anche un caffè può diventare un oggetto da collezione.