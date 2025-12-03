Passeggero aggredisce due adolescenti con una forchetta: volo Lufthansa dirottato su Boston

Un volo Lufthansa partito da Chicago e diretto a Francoforte è stato costretto a un atterraggio d’emergenza a Boston dopo che un passeggero di 28 anni ha aggredito alcuni viaggiatori a bordo con una forchetta di metallo.

Secondo la Procura del Massachusetts, l’uomo ha ferito due ragazzi di 17 anni, colpendo uno alla spalla e l’altro alla nuca. Quando l’equipaggio è intervenuto per bloccarlo, il passeggero avrebbe mimato una pistola con le dita, portandosela alla bocca e simulando lo sparo. Subito dopo avrebbe sferrato un pugno a una donna e tentato di colpire un membro dell’equipaggio.

La gravità dell’accaduto ha costretto il comandante a dirottare il volo verso l’aeroporto di Boston, dove il 28enne è stato arrestato dalle autorità statunitensi. L’uomo è ora accusato di aggressione con arma pericolosa a bordo di un aeromobile, reato per il quale rischia fino a dieci anni di carcere.

Lufthansa ha confermato che l’aereo è rientrato a causa di un “passeggero ribelle”, precisando che le indagini sono state affidate alle forze dell’ordine locali. Per i 362 passeggeri sono stati organizzati pernottamenti in hotel, voli sostitutivi e un servizio di supporto psicologico.