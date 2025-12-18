Topo vivo in cabina su un volo KLM: panico a bordo

Un passeggero decisamente inatteso ha viaggiato a bordo di un volo KLM partito da Amsterdam e diretto ad Aruba lo scorso 10 dicembre: un topo vivo. L’episodio, documentato da video e immagini circolate sui social network, ha mostrato il roditore uscire da un vano portaoggetti e rifugiarsi dietro una tenda nella cabina del velivolo mentre l’aereo era in volo verso i Caraibi.

KLM Royal Dutch Airlines ha confermato l’accaduto, definendolo “un incidente del tutto eccezionale”. La compagnia ha spiegato che non è stato possibile stabilire come l’animale sia riuscito a salire a bordo, ma ha precisato che l’equipaggio ha monitorato costantemente la situazione fino all’atterraggio ad Aruba.

Per ragioni igienico-sanitarie, il volo di ritorno da Aruba ad Amsterdam, con scalo a Bonaire, è stato cancellato al fine di consentire una completa sanificazione dell’aeromobile prima della ripresa del servizio. “La sicurezza e il benessere dei nostri passeggeri e dell’equipaggio restano la nostra massima priorità”, ha dichiarato la compagnia.

Come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, non si tratta di un caso isolato. Nel settembre 2024 un topo era stato segnalato anche su un volo della Scandinavian Airlines da Oslo a Malaga, costretto a dirottare su Copenaghen dopo che il roditore sarebbe emerso da una confezione di cibo appartenente a un passeggero.

Eventi di questo tipo restano rari, ma possono avere conseguenze significative sull’operatività dei voli. La presenza di roditori a bordo solleva infatti criticità legate all’igiene e alla sicurezza, causando allarme tra i passeggeri, ritardi, cancellazioni e la necessità di interventi straordinari di bonifica degli aeromobili.