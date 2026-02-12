Australia, uomo “frustato” selvaggiamente da un canguro 

Un uomo ha rischiato la vita dopo essere stato violentemente aggredito da un canguro nella zona rurale di Victoria, in Australia. L’episodio, insolito ma non impossibile secondo gli esperti, avrebbe visto il marsupiale colpire con forza anche utilizzando la potente coda, elemento fondamentale per l’equilibrio e la difesa.

I canguri sono animali selvatici molto forti e, sebbene generalmente non aggressivi verso l’uomo, possono reagire con estrema violenza se si sentono minacciati. I loro attacchi sono spesso descritti come veri e propri combattimenti: testate, pugni, graffi e potenti calci sostenuti dalla coda, che funge da terzo punto d’appoggio.

Lo sa bene Col, un pensionato che si considera “molto fortunato” ad essere ancora vivo. L’uomo si trovava a casa di un amico quando il suo cane ha iniziato ad abbaiare freneticamente. “Qualcosa non andava”, ha raccontato ai media locali. Poco dopo ha visto il canguro tentare di afferrare l’animale. Nel tentativo di salvarlo, Col ha colpito il marsupiale con un bastone.

Convinto che la situazione fosse sotto controllo, ha chiesto all’amico di portare via il cane. Ma quando si è voltato, il canguro è sbucato dall’acqua “come un razzo”.

“Mi ha dato una testata in faccia e poi un pugno. Mi ha afferrato la testa e non voleva lasciarla”, ha raccontato. “Ringhiava continuamente. Cercavo di liberarmi, ma era attaccato a me”. L’aggressione sarebbe durata circa 25 secondi, finché l’amico non è intervenuto colpendo l’animale con una pala e costringendolo ad arretrare.

Col ha riportato ferite che lui stesso ha paragonato a quelle di un incidente stradale. È rimasto in ospedale per circa sei ore. “Se non mi fossi girato a pancia in giù sarebbe andata molto peggio. È penetrato per sette centimetri”, ha spiegato, aggiungendo che la maglietta potrebbe aver limitato danni ancora più gravi.

Nonostante lo spavento, l’uomo ha commentato con una punta di ironia: “Sono un po’ imbarazzato per essere stato frustato da un canguro”.

Secondo Alex Krstic, esperto locale di disinfestazione, l’episodio è raro ma compatibile con il comportamento dell’animale: “Con l’adrenalina alle stelle possono diventare molto aggressivi. È stato fortunato a non essere stato sventrato”.

Come ricorda Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, gli attacchi di canguro contro l’uomo restano eventi eccezionali e generalmente legati a comportamenti difensivi o a maschi territoriali. L’ultimo caso mortale in Australia risale al settembre 2022, quando un uomo di 77 anni fu ucciso da un canguro che teneva come animale domestico: un evento che non si verificava da oltre ottant’ann