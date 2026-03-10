Riforma pensioni 2026: le nuove finestre d’uscita e i requisiti INPS aggiornati

Il sistema previdenziale italiano affronta nuove sfide nel 2026. Con l’adeguamento alle speranze di vita e le ultime circolari dell’INPS, le opzioni per lasciare il mondo del lavoro si sono fatte più articolate. Per chi progetta il ritiro (di andare in pensione) quest’anno, è fondamentale conoscere le date delle “finestre” e i requisiti minimi richiesti per non perdere mesi di assegno.

Pensione di vecchiaia 2026: cosa cambia

Nonostante le discussioni sulla flessibilità, il pilastro principale rimane la pensione di vecchiaia. Per il 2026, il requisito anagrafico è confermato a 67 anni sia per gli uomini che per le donne, a patto di aver maturato almeno 20 anni di contributi.

Tuttavia, bisogna prestare attenzione all’importo soglia: per chi ha iniziato a versare dopo il 1995 (contributivo puro), l’assegno deve essere pari ad almeno una volta l’importo dell’assegno sociale, altrimenti l’uscita potrebbe slittare.

Le opzioni di uscita anticipata: quota 103 e le proroghe

Per chi desidera anticipare i tempi, il 2026 conferma alcune misure di flessibilità, seppur con paletti più rigidi rispetto al passato:

Quota 103: permette l’uscita con 62 anni di età e 41 di contributi . Attenzione però al calcolo dell’assegno, che viene effettuato interamente con il metodo contributivo, portando spesso a una riduzione del valore mensile.

permette l’uscita con . Attenzione però al calcolo dell’assegno, che viene effettuato interamente con il metodo contributivo, portando spesso a una riduzione del valore mensile. Ape Sociale: Resta lo strumento fondamentale per i lavoratori precoci o impegnati in mansioni gravose. Nel 2026, l’accesso è garantito a chi ha compiuto 63 anni e 5 mesi , a seconda della categoria di appartenenza (disoccupati, caregiver o invalidi).

Resta lo strumento fondamentale per i lavoratori precoci o impegnati in mansioni gravose. Nel 2026, l’accesso è garantito a chi ha compiuto , a seconda della categoria di appartenenza (disoccupati, caregiver o invalidi). Opzione donna: La misura prosegue con i requisiti restrittivi legati alla presenza di figli o alla condizione di assistenza a familiari disabili.

Come calcolare la propria “finestra”

La “finestra mobile” è il periodo che intercorre tra la maturazione dei requisiti e l’effettivo pagamento della prima rata della pensione. Per i dipendenti privati, solitamente la finestra è di 3 mesi, mentre per i dipendenti pubblici può arrivare fino a 6 o 9 mesi.

Il consiglio dell’esperto: Prima di presentare le dimissioni, è essenziale richiedere l’estratto conto certificato (Ecocert) tramite il portale dell’INPS con SPID o CIE, per verificare che ogni settimana di contribuzione sia stata correttamente registrata.