“Oddio m’è entrato un meteorite in casa”: paura in Texas, buco nel tetto

Un possibile meteorite ha sfondato il tetto di un’abitazione nei pressi di Houston, in Texas, finendo direttamente nella camera da letto e provocando un grosso buco nel soffitto e nel pavimento.

Il frammento sarebbe precipitato nella casa di Sherrie James, residente nella zona di Ponderosa. Secondo la ricostruzione, la roccia ha attraversato il tetto, è rimbalzata sul pavimento, ha colpito nuovamente il soffitto e si è infine fermata sul letto.

Fortunatamente, al momento dell’impatto non c’era nessuno nella stanza e non si registrano feriti.

A dare l’allarme è stata la stessa proprietaria, che ha contattato i vigili del fuoco dopo aver sentito un forte boato. In un primo momento, i soccorritori avevano ipotizzato che si trattasse di un oggetto caduto da un aereo, ma dopo un sopralluogo più accurato hanno ritenuto più plausibile l’origine meteorica del frammento.

Determinante anche l’ispezione nella soffitta, dove è stato individuato un foro nel tetto compatibile con l’impatto.

La conferma è arrivata poco dopo dalla NASA, che ha segnalato il passaggio di un meteorite sopra la zona: il corpo celeste, con un diametro stimato di circa un metro e un peso di circa una tonnellata, è stato osservato a circa 79 chilometri di quota sopra Stagecoach.

Secondo i dati, il meteorite viaggiava a una velocità di circa 56mila chilometri orari e si è disintegrato a circa 47 chilometri sopra l’area di Bammel, generando un’onda di pressione che ha prodotto forti boati avvertiti in tutta la zona.

Proprio quel rumore aveva già allarmato molti residenti dell’area metropolitana di Houston, ben prima della conferma ufficiale.

Nonostante lo spavento, Sherrie James ha dichiarato che conserverà il frammento: “È davvero pesante”, ha raccontato, ancora sotto shock per l’accaduto.