Luna colpita da un oggetto misterioso: “accade una volta ogni secolo”

Un impatto violento, improvviso, quasi invisibile dalla Terra ma capace di lasciare una cicatrice gigantesca sulla superficie lunare. La NASA ha rivelato la scoperta di un nuovo e imponente cratere sulla Luna, definendolo un evento estremamente raro, destinato a verificarsi in media una sola volta ogni secolo.

La scoperta è avvenuta grazie a una scansione di routine effettuata dalla Lunar Reconnaissance Orbiter Camera, lo strumento a bordo della sonda che da anni monitora la superficie del nostro satellite. Le immagini hanno rivelato una nuova formazione lunga circa 225 metri — equivalente a due campi da calcio affiancati — con una profondità media di circa 43 metri.

Un segno recente, netto, che racconta la violenza dell’impatto.

Secondo gli scienziati, il cratere si è formato in una zona di confine tra due paesaggi lunari profondamente diversi: da un lato gli altopiani antichi, fittamente craterizzati; dall’altro una vasta pianura liscia, un “mare lunare” generato miliardi di anni fa dalla solidificazione di enormi distese di lava. Proprio questa composizione mista avrebbe contribuito alla struttura ripida e ben definita del cratere.

A fornire ulteriori dettagli è stato lo scienziato planetario Mark Robinson, intervenuto durante il Lunar and Planetary Sciences Meeting in Texas. Attorno al cratere, spiegano i ricercatori, si estende una vasta coltre di detriti: rocce e polveri scagliate a centinaia di metri di distanza al momento dell’impatto.

Un dato colpisce più di tutti: un evento di queste dimensioni, secondo le stime, avviene mediamente ogni 139 anni. Una rarità assoluta.

Eppure, proprio questa scoperta riaccende anche le preoccupazioni. La Luna, a differenza della Terra, è priva di atmosfera: nulla può frenare o bruciare gli oggetti in arrivo. Quando un corpo celeste colpisce la superficie, l’energia liberata proietta frammenti a velocità impressionanti, fino a un chilometro al secondo.

Un rischio concreto in vista del ritorno dell’uomo sul nostro satellite.

Il tema è particolarmente attuale mentre la NASA porta avanti il programma Artemis II, che punta a riportare astronauti in orbita lunare. La missione, il cui lancio è previsto non prima del 1° aprile 2026, dovrebbe trasportare quattro astronauti in un viaggio di circa dieci giorni attorno alla Luna.

Gli esperti avvertono: le future basi lunari dovranno essere progettate per resistere a impatti di detriti ad altissima velocità. Non si tratta solo di esplorazione, ma di sopravvivenza in un ambiente ostile e imprevedibile.

Come sottolineato anche da Giovanni D’Agata, la sicurezza delle infrastrutture sarà una delle sfide cruciali per le missioni future.

Intanto, questo nuovo cratere resta lì, silenzioso, a ricordare una verità spesso dimenticata: lo spazio non è immobile. È un luogo dinamico, violento, dove anche un corpo apparentemente “morto” come la Luna continua a essere modellato da forze improvvise e devastanti.