Spinaci, una molecola naturale potenzia le difese immunitarie contro i tumori

Dalla natura arrivano segnali che la ricerca scientifica inizia a misurare con precisione. Tra questi, una sostanza già nota per i suoi effetti benefici sulla vista mostra ora un potenziale inatteso: rafforzare la risposta del sistema immunitario contro il cancro.

Si tratta della zeaxantina, un carotenoide presente in alimenti comuni come spinaci, peperoni e cavolo riccio. Uno studio condotto dall’Università di Chicago indica che questa molecola è in grado di attivare in modo significativo alcune cellule chiave del sistema immunitario, le cellule T CD8, responsabili dell’individuazione e della distruzione delle cellule anomale.

I ricercatori hanno osservato che la zeaxantina migliora la capacità di queste cellule di riconoscere i bersagli tumorali. Il meccanismo sembra legato alla stabilizzazione del recettore delle cellule T, una struttura fondamentale per l’attivazione della risposta immunitaria. Questo rafforzamento consente una reazione più rapida ed efficace, con una maggiore produzione di molecole segnale coinvolte nell’attacco alle cellule cancerose.

Nei test di laboratorio, le cellule trattate con zeaxantina hanno mostrato livelli più elevati di attività: maggiore proliferazione, aumento dei marcatori di attivazione e una produzione più intensa di sostanze come interferone-γ, TNF-α e interleuchina-2. Allo stesso tempo, risultavano meno soggette a esaurimento funzionale, una condizione che spesso limita l’efficacia della risposta immunitaria nei tumori.

I risultati sono stati confermati anche in modelli animali. Nei topi, una dieta arricchita con zeaxantina ha portato a una crescita tumorale più lenta, sia nel melanoma sia in modelli di tumore del colon. Quando le cellule T CD8 venivano eliminate, l’effetto scompariva, segno che il ruolo di queste cellule è centrale nell’azione della sostanza.

Un aspetto rilevante riguarda la combinazione con le terapie oncologiche più avanzate. In particolare, l’associazione con farmaci immunoterapici anti-PD-1 ha mostrato un effetto potenziato: i tumori crescevano più lentamente rispetto ai trattamenti singoli. Questo suggerisce che un semplice composto nutrizionale potrebbe affiancare strategie terapeutiche complesse.

Anche su cellule immunitarie umane, testate in laboratorio, i risultati sono stati coerenti. La zeaxantina ha migliorato la capacità di attacco contro diversi tipi di tumore, tra cui melanoma, mieloma multiplo e glioblastoma, risultando più efficace rispetto ad altre sostanze simili come la luteina.

Lo studio, pubblicato su Cell Reports Medicine, apre dunque a nuove prospettive: non una cura miracolosa, ma un possibile alleato naturale capace di sostenere e amplificare le difese dell’organismo nella lotta contro il cancro.