Napoli, rapina in banca: 25 ostaggi, banda fugge col bottino

Rapina da film a Napoli, tra Vomero e Arenella, dove una banda armata ha assaltato una filiale bancaria in pieno giorno, trasformando per ore una delle zone più frequentate della città in un teatro di tensione.

Almeno 25 persone, tra clienti e dipendenti, sono state prese in ostaggio e radunate all’interno dell’istituto mentre i rapinatori agivano indisturbati.

Il colpo, pianificato nei dettagli, aveva come obiettivo le cassette di sicurezza: decine sono state forzate e svuotate, con un bottino difficile da quantificare perché legato ai beni custoditi dai singoli clienti.

L’allarme è scattato grazie alla segnalazione di un passante; in pochi minuti l’area è stata circondata dalle forze dell’ordine, mentre all’interno la tensione restava altissima, con i banditi armati e con il volto coperto.

Gli ostaggi sono rimasti sotto il controllo dei rapinatori per circa un’ora, poi sono stati liberati senza conseguenze fisiche.

Quando i carabinieri sono entrati nella banca, però, della banda non c’era più traccia: i criminali erano già riusciti a fuggire, probabilmente attraverso un percorso sotterraneo collegato alla rete fognaria, segno di una preparazione lunga e meticolosa.

Le indagini sono in corso per ricostruire ogni fase del colpo e identificare i responsabili, mentre in città resta lo sconcerto per un’azione che, per modalità e organizzazione, richiama più un copione cinematografico che la cronaca quotidiana.