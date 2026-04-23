23 aprile, Giornata Mondiale del Libro: tra sfide digitali e il boom delle ricerche al Sud

Mentre l’Italia celebra la cultura, i Google Trends rivelano una fame di lettura senza precedenti nelle regioni meridionali.

Oggi, 23 aprile, si celebra in tutto il mondo la Giornata del Libro e del Diritto d’Autore, una ricorrenza istituita dall’UNESCO per promuovere la lettura e la pubblicazione editoriale. La data, scelta per commemorare la scomparsa di giganti come Shakespeare e Cervantes, fotografa quest’anno un’Italia a due velocità, sospesa tra tradizione e nuove abitudini digitali.

Il fenomeno dei Trends Secondo i dati rilevati nelle ultime 24 ore, l’interesse degli italiani per la lettura si sta spostando massicciamente verso il digitale e l’interazione sociale. In particolare, si registra un picco di ricerche per “consigli di lettura 2026” e “audiolibri”, segno di un pubblico che cerca l’immersività.

Il caso Sicilia Un dato sorprendente arriva dal Mezzogiorno: regioni come la Sicilia e la Campania guidano la classifica delle ricerche su Google relative alle novità editoriali. Nonostante i dati storici sulla vendita di libri cartacei siano spesso più bassi rispetto al Nord, la curiosità online dimostra che il desiderio di storie è più vivo che mai, spesso veicolato da community come BookTok e dalle piattaforme di streaming letterario.

Eventi e diritti d’autore La giornata odierna pone l’accento anche sul Diritto d’autore nell’era dell’intelligenza artificiale. Con l’esplosione di contenuti generati da algoritmi, il 2026 si conferma un anno cruciale per la tutela della proprietà intellettuale, un tema che le case editrici italiane stanno affrontando con nuove linee guida per garantire la centralità dell’autore umano.