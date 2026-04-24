L’Antikythera: Il computer “impossibile” che ha riscritto la storia

Esistono oggetti che sembrano provenire da un’altra linea temporale, manufatti così avanzati per la loro epoca da mettere in crisi le nostre certezze storiche. Il caso più eclatante è senza dubbio il Meccanismo di Antikythera, un reperto che molti esperti definiscono, senza timore di smentita, il primo computer analogico della storia dell’umanità.

Una scoperta casuale nei fondali dell’Egeo

La storia del suo ritrovamento inizia nel 1901, quando un gruppo di cercatori di spugne, costretti da una tempesta a ripararsi presso l’isola di Antikythera, scoprì il relitto di una nave mercantile romana affondata nel I secolo a.C. Tra statue di bronzo e reperti preziosi, emerse un blocco di pietra e bronzo incrostato, apparentemente insignificante.

Solo decenni dopo, grazie all’uso dei raggi X e della tomografia computerizzata, gli scienziati hanno potuto guardare dentro quel blocco, scoprendo un sistema di oltre 30 ingranaggi in bronzo di una complessità sconvolgente.

A cosa serviva questo “PC” di 2000 anni fa?

Le ricerche più recenti hanno confermato che il meccanismo era un sofisticatissimo calcolatore astronomico. Ruotando una manovella laterale, l’utente poteva:

Prevedere con precisione millimetrica le eclissi solari e lunari .

Seguire il moto dei cinque pianeti allora conosciuti (Mercurio, Venere, Marte, Giove e Saturno).

Calcolare il calendario dei principali giochi panellenici, tra cui le Olimpiadi.

La cosa più incredibile? Il meccanismo utilizzava un sistema di ingranaggi differenziali per riprodurre l’orbita ellittica della Luna, un concetto matematico che si pensava fosse stato compreso solo molti secoli dopo.

Il mistero della tecnologia perduta

Il vero enigma dell’Antikythera non è solo come sia stato costruito, ma perché questa tecnologia sia scomparsa. Dopo questo reperto, non troviamo nulla di altrettanto complesso (a livello di orologeria meccanica e ingranaggi) fino al XIV secolo, ovvero quasi 1400 anni dopo. È come se l’umanità avesse fatto un enorme balzo in avanti, per poi dimenticare tutto e ricominciare da zero secoli dopo.

Questo oggetto ci ricorda che la storia del progresso non è una linea retta, ma un percorso fatto di picchi improvvisi e lunghi silenzi. L’Antikythera non è solo un pezzo di bronzo arrugginito; è la prova che gli antichi greci possedevano conoscenze ingegneristiche che oggi definiremmo “moderne”.