Tessera sanitaria 2026: verso la rivoluzione digitale con l’integrazione nell’IT Wallet

Il Ministero della Salute e il Dipartimento per la Trasformazione Digitale confermano l’accelerazione sul fronte della Tessera Sanitaria digitale. Con l’entrata a regime dell’IT Wallet all’interno dell’App IO, il documento plastificato che siamo abituati a portare con noi diventerà gradualmente un ricordo del passato.
Le novità principali per i cittadini:
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Validità e Rinnovi: Le nuove tessere inviate a casa negli ultimi mesi potrebbero essere prive di microchip a causa della carenza globale di semiconduttori. In questo caso, la validità è estesa automaticamente per le funzioni di identificazione, ma è fondamentale conservare la vecchia tessera se si ha bisogno del chip per i servizi online (TS-CNS).
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Integrazione Europea: Il progetto mira a rendere la tessera sanitaria digitale valida in tutta l’Unione Europea, facilitando l’accesso alle cure per i cittadini in mobilità.
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Sicurezza dei dati: Il passaggio al digitale garantisce una maggiore protezione contro il furto d’identità, grazie all’accesso tramite SPID o CIE.
Resta alta l’attenzione sulla distribuzione dei nuovi documenti: per chi ha il documento in scadenza, l’Agenzia delle Entrate assicura che l’invio della nuova tessera avviene automaticamente all’indirizzo di residenza, senza necessità di alcuna richiesta specifica da parte del cittadino.