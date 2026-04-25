Settimana lavorativa di 4 giorni in Italia: il piano 2026 tra incentivi e nuove direttive

Il dibattito sulla riduzione dell’orario di lavoro a parità di salario non è più solo una suggestione nord-europea. Con l’avvio del secondo trimestre del 2026, l’Italia si prepara a una svolta strutturale: il Ministero del Lavoro sta definendo i dettagli di quello che potrebbe essere il “decreto flessibilità” più ambizioso dell’ultimo decennio.

Il modello “4×9” e i primi test aziendali

Molte grandi aziende manifatturiere e del settore tech hanno già iniziato la sperimentazione. Il modello più accreditato è quello della settimana da 36 ore spalmate su quattro giorni (9 ore al giorno). I dati preliminari raccolti dall’Osservatorio Nazionale sul Lavoro mostrano un incremento della produttività del 12% e una riduzione drastica dei tassi di assenteismo. La vera sfida, tuttavia, riguarda le Piccole e Medie Imprese (PMI), che costituiscono l’ossatura del nostro sistema economico e che temono un aggravio dei costi organizzativi.

Gli incentivi statali nel 2026 Per agevolare questa transizione, il governo ha previsto un sistema di sgravi contributivi per le imprese che decidono di adottare la settimana corta. Questi incentivi, legati al raggiungimento di obiettivi di sostenibilità e benessere organizzativo, puntano a compensare i costi della riorganizzazione interna. Non si tratta di una riduzione forzata dell’orario, ma di una cornice normativa che permetta a lavoratori e datori di lavoro di negoziare accordi di secondo livello più vantaggiosi.

Impatto sul mercato del lavoro e digitalizzazione La spinta verso la settimana corta è strettamente legata all’adozione dell’intelligenza artificiale nei processi d’ufficio. Automatizzando i compiti ripetitivi, il tempo risparmiato può essere “restituito” al dipendente sotto forma di riposo, migliorando il cosiddetto work-life balance. Pertanto sarà fondamentale monitorare l’evoluzione dei contratti collettivi nazionali (CCNL) che, nei prossimi mesi, dovranno integrare queste clausole di flessibilità per evitare che la riforma rimanga un privilegio per pochi settori d’élite.