Bonus condizionatori 2026: al via le domande. Come ottenere lo sconto fino al 65% senza commettere errori

Con l’arrivo anticipato delle temperature estive, migliaia di italiani si stanno riversando sui motori di ricerca per capire come risparmiare sull’installazione di nuovi impianti di climatizzazione. Il Bonus Condizionatori 2026 si conferma una delle agevolazioni più attese, ma le nuove direttive dell’Agenzia delle Entrate hanno introdotto dettagli tecnici che è fondamentale conoscere per non perdere l’incentivo.

Le tre strade per lo sconto Non esiste un unico “Bonus”, ma diverse modalità per recuperare la spesa, a seconda del tipo di intervento che si va a realizzare:

Bonus Mobili: Se stai ristrutturando casa, puoi inserire il condizionatore nel tetto di spesa dei 5.000 euro previsto per l’arredo e i grandi elettrodomestici (detrazione al 50%). Bonus Ristrutturazioni: Anche senza una ristrutturazione edilizia pesante, l’installazione di un impianto a pompa di calore che migliori l’efficienza energetica dell’abitazione permette di accedere alla detrazione del 50%. Ecobonus: Se il nuovo impianto sostituisce integralmente il vecchio sistema di riscaldamento con uno a maggiore efficienza energetica, la detrazione sale al 65%.

Attenzione alle modalità di pagamento

Un errore comune che sta portando al rigetto di molte domande riguarda la tracciabilità. Per ottenere il beneficio, è tassativo effettuare il pagamento tramite bonifico parlante (postale o bancario). Nel documento devono essere chiaramente indicati il codice fiscale del beneficiario, la partita IVA della ditta che esegue i lavori e il riferimento normativo specifico. I pagamenti effettuati tramite carta di credito o contanti, pur essendo tracciabili, spesso non soddisfano i requisiti burocratici richiesti per le detrazioni edilizie.

L’obbligo della comunicazione ENEA

Altra novità rilevante per il 2026 è il controllo serrato sulla comunicazione all’ENEA. Entro 90 giorni dal collaudo, è necessario trasmettere i dati tecnici dell’intervento sul portale ufficiale. La mancanza di questo passaggio, spesso sottovalutata dai contribuenti, può determinare la decadenza del beneficio fiscale in caso di controlli incrociati da parte dell’Agenzia delle Entrate. In un contesto di transizione ecologica, migliorare l’efficienza termica della propria casa non è solo un risparmio immediato in bolletta, ma un investimento obbligato per mantenere il valore dell’immobile sul mercato.