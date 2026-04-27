Intelligenza artificiale e lavoro: quali professioni cambieranno davvero

L’intelligenza artificiale non è più un concetto futuristico: è già presente nella vita quotidiana e sta trasformando il mondo del lavoro.

Negli ultimi mesi si è acceso il dibattito su quali professioni siano a rischio. In realtà, più che una sostituzione totale, si sta assistendo a una trasformazione delle competenze richieste.

Settori come il giornalismo, il marketing e la programmazione stanno integrando strumenti di IA per velocizzare i processi. Questo non elimina il ruolo umano, ma lo sposta verso attività più strategiche e creative.

Le professioni più esposte sono quelle basate su compiti ripetitivi, mentre cresce la domanda di figure capaci di interpretare, verificare e guidare i risultati prodotti dalle macchine.

Un elemento chiave sarà la formazione. Aggiornare le proprie competenze diventa fondamentale per restare competitivi in un mercato in continua evoluzione.

L’IA non è quindi solo una minaccia, ma anche un’opportunità. Come spesso accade, il cambiamento non è il problema: lo è la capacità di adattarsi.