La tecnologia prende corpo: il 1° maggio 2026 celebriamo il lavoro (anche dei robot)

Se pensavi che l’intelligenza artificiale fosse destinata a restare confinata dentro uno schermo o una chat, il 2026 ti sta ufficialmente smentendo. In questa giornata in cui si festeggia il lavoro, il dibattito tecnologico non si concentra più solo sui software, ma sulla Physical AI: l’intelligenza che impara a muoversi nel mondo reale attraverso i robot umanoidi.

Dalla logistica al salotto di casa

Fino a pochi mesi fa, vedere un robot camminare con fluidità sembrava un video da laboratorio di ricerca. Oggi, a maggio 2026, i primi modelli umanoidi “low cost” (si fa per dire, parliamo ancora di cifre intorno ai 20.000 euro) stanno iniziando a popolare non solo i grandi centri logistici, ma anche i contesti di assistenza sociale.

Non si tratta più di macchine programmate per fare una sola cosa, ma di agenti autonomi in grado di osservare l’ambiente, capire un comando vocale complesso e agire di conseguenza: dal caricare una lavastoviglie all’aiutare una persona con mobilità ridotta ad alzarsi dalla poltrona.

Perché proprio ora?

La vera rivoluzione di quest’anno è l’integrazione dei Modelli Multimodali avanzati (come le nuove evoluzioni di Gemini e GPT) direttamente nel “corpo” meccanico. Questo permette ai robot di avere quello che gli esperti chiamano “senso comune digitale”: capiscono che un bicchiere di vetro è fragile e che una persona anziana richiede una presa delicata.

Il consiglio di News24web

Non dobbiamo avere paura di “perdere il lavoro”, ma dobbiamo imparare a collaborare. La sfida tecnologica del 2026 sarà proprio la interoperabilità Agent2Agent: ovvero come far dialogare i nostri assistenti digitali con questi nuovi coinquilini meccanici.