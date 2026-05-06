Italia in Rosso: oggi è l’Overshoot Day 2026. Abbiamo già finito tutto

Se l’Italia fosse un conto in banca, oggi il bancomat restituirebbe il messaggio: “Fondi insufficienti”. Oggi, 6 maggio 2026, il nostro Paese raggiunge ufficialmente il suo Overshoot Day. Significa che in poco più di quattro mesi abbiamo già consumato tutte le risorse naturali che la nostra terra è in grado di rigenerare in un intero anno. Da domani, e per i restanti 239 giorni dell’anno, vivremo “a debito” nei confronti del pianeta.

Una deriva inarrestabile?

Il dato, calcolato come ogni anno dal Global Footprint Network, conferma una tendenza preoccupante. Se nel 2024 la data fatidica era caduta il 19 maggio, il 2025 e il 2026 hanno visto un anticipo netto al 6 maggio. Siamo diventati più veloci a consumare che a pensare a come preservare. Se tutta l’umanità vivesse con gli standard di consumo degli italiani, avremmo bisogno delle risorse di tre pianeti Terra.

Il peso del settore alimentare: Gli allevamenti intensivi e lo spreco alimentare rimangono le voci di “spesa” più pesanti sul nostro bilancio ecologico.

Energia e trasporti: Nonostante i passi avanti verso la transizione digitale e l’automazione, l’impronta carbonica delle nostre infrastrutture — spesso vecchie e inefficienti — continua a spingerci nel baratro del debito ecologico.

Il paradosso sociale: tra tutela e abbandono

Proprio oggi che “finiamo le scorte”, l’Italia celebra per la prima volta la Giornata nazionale della Tutela Volontaria. È un segnale contrastante: da una parte un sistema che consuma voracemente il futuro, dall’altra una rete di cittadini che si mette a disposizione per proteggere i più vulnerabili, come i minori non accompagnati. È la prova che, mentre le strutture macroeconomiche sembrano “rotte”, il tessuto sociale cerca ancora di riparare le falle con la cittadinanza attiva.

E il futuro?

Vivere a debito ecologico non è diverso dal vivere con un debito pubblico record: è un’eredità pesante che stiamo scaricando sulle prossime generazioni. Gli esperti suggeriscono che per “spostare la data” servirebbe una rivoluzione nell’efficienza energetica e una vera economia circolare. Senza questi interventi, la cartolina dell’Italia di domani rischia di essere solo il ritratto di un magazzino vuoto.