Apple accelera sull’intelligenza artificiale: integrate nuove funzioni nei sistemi operativi

By News24Web -
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Il mondo della tecnologia sta entrando in una fase in cui l’intelligenza artificiale viene progressivamente integrata nei sistemi operativi e nei dispositivi mobili.

Apple ha avviato lo sviluppo e l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale nei propri sistemi, presentando il progetto Apple Intelligence, annunciato ufficialmente nel 2024.

Queste funzioni includono strumenti di generazione e rielaborazione dei testi, sintesi delle notifiche e assistenza contestuale all’interno delle applicazioni.

Nel settore dell’intelligenza artificiale, le principali aziende tecnologiche stanno investendo in modo significativo nello sviluppo di modelli linguistici avanzati e nella loro integrazione nei prodotti consumer.

La competizione tra grandi piattaforme come Apple, Google e OpenAI si concentra sull’integrazione dell’AI nei sistemi operativi e nei servizi digitali.

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