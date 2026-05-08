Apple accelera sull’intelligenza artificiale: integrate nuove funzioni nei sistemi operativi

Il mondo della tecnologia sta entrando in una fase in cui l’intelligenza artificiale viene progressivamente integrata nei sistemi operativi e nei dispositivi mobili.
Apple ha avviato lo sviluppo e l’integrazione di funzionalità di intelligenza artificiale nei propri sistemi, presentando il progetto Apple Intelligence, annunciato ufficialmente nel 2024.
Queste funzioni includono strumenti di generazione e rielaborazione dei testi, sintesi delle notifiche e assistenza contestuale all’interno delle applicazioni.
Nel settore dell’intelligenza artificiale, le principali aziende tecnologiche stanno investendo in modo significativo nello sviluppo di modelli linguistici avanzati e nella loro integrazione nei prodotti consumer.
La competizione tra grandi piattaforme come Apple, Google e OpenAI si concentra sull’integrazione dell’AI nei sistemi operativi e nei servizi digitali.