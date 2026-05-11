Il lusso contemporaneo? Sparire per qualche ora

Nel 2026 la vera ricchezza non sembra più il denaro.È il silenzio. La possibilità di restare irraggiungibili.
Di non rispondere subito.
Di non essere sempre online, reperibili, aggiornati, rintracciabili.
Per anni la tecnologia ci era stata venduta come promessa di libertà. Oggi invece milioni di persone vivono dentro una reperibilità continua che assomiglia sempre più a una sorveglianza volontaria.Messaggi.
Notifiche. Mail. Gruppi. Video. Alert.
Aggiornamenti.
Ogni giornata moderna comincia ormai con uno schermo acceso prima ancora di guardare il cielo fuori dalla finestra.E così il cervello non riposa più davvero.
Secondo psicologi e studiosi dell’attenzione, l’iperconnessione permanente sta modificando concentrazione, memoria e perfino percezione del tempo. Le persone faticano a restare ferme su un pensiero per più di pochi secondi. Tutto dev’essere rapido, simultaneo, immediato.
Persino il tempo libero è diventato produttività mascherata.Si ascoltano podcast mentre si cucina.
Si guardano serie mentre si chatta.
Si scorrono notizie mentre qualcuno parla davanti a noi.L’attenzione umana viene continuamente spezzata e redistribuita.
Nel frattempo cresce un fenomeno curioso: sempre più persone sognano di disconnettersi.Weekend senza smartphone.
Vacanze offline.
Località senza Wi-Fi.
Ristoranti che vietano i telefoni ai tavoli.
Piccoli tentativi di fuga da un rumore digitale diventato permanente.Perché forse il vero lusso contemporaneo non è possedere di più.
È riuscire, almeno per qualche ora, a sottrarsi al flusso continuo di stimoli che invade la mente.Dormire senza notifiche.
Camminare senza GPS.
Mangiare senza fotografare il piatto.
Restare soli senza sentirsi obbligati a documentarlo.
In un’epoca che registra tutto, l’assenza comincia a sembrare rivoluzionaria. E mentre il mondo accelera dentro schermi sempre più luminosi, cresce silenziosamente una nostalgia inattesa:quella di una vita meno connessa e forse, proprio per questo, più reale.