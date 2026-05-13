Italia, boom dei “borghi-abbandono”: case a 1 euro ma paesi sempre più vuoti

Per anni l’Italia ha venduto al mondo l’immagine da cartolina dei suoi piccoli borghi: vicoli in pietra, silenzi antichi, piazze ferme nel tempo. Ma dietro la retorica turistica delle “case a 1 euro” si nasconde una realtà molto meno romantica: centinaia di paesi italiani continuano a svuotarsi.

Nel 2026 il fenomeno dello spopolamento delle aree interne è tornato al centro del dibattito pubblico. Interi comuni del Sud e dell’Appennino perdono abitanti anno dopo anno, mentre scuole, uffici postali e presidi sanitari chiudono progressivamente. In molti territori restano soprattutto anziani, con strade sempre più deserte e abitazioni lasciate all’incuria.

Le iniziative delle case simboliche a prezzi irrisori hanno attirato curiosi, investitori stranieri e influencer da tutto il mondo. In diversi casi, però, il rilancio promesso non è mai realmente arrivato. Acquistare un immobile costa poco, certo, ma ristrutturarlo richiede decine di migliaia di euro, spesso in territori privi di servizi essenziali e collegamenti efficienti.

Il paradosso italiano appare evidente: mentre le grandi città diventano sempre più invivibili per affitti e costo della vita, migliaia di abitazioni restano vuote nei piccoli centri. Eppure molti giovani continuano a fuggire verso metropoli o all’estero, inseguendo opportunità lavorative che i borghi non riescono a offrire.

Nel frattempo i social trasformano questi paesi in scenografie nostalgiche. Video virali mostrano stradine deserte, finestre chiuse, insegne scolorite, accompagnate da musica malinconica e didascalie sulla “vera Italia perduta”. Una narrazione che oscilla continuamente tra fascino estetico e declino reale.

Secondo diversi urbanisti, il rischio è che molti borghi sopravvivano soltanto come luoghi turistici temporanei o set fotografici per visitatori occasionali. Paesi senza più comunità stabili, memoria condivisa o vita quotidiana autentica.

Il problema non riguarda soltanto il Mezzogiorno. Anche aree del Centro e del Nord registrano un progressivo svuotamento, aggravato dall’invecchiamento della popolazione e dalla difficoltà di mantenere servizi pubblici in territori sempre meno abitati.

Così, mentre l’Italia continua a vendere all’estero il mito dei suoi borghi eterni, cresce una domanda sempre più scomoda: che cosa resta di un paese quando restano soltanto le case, ma scompaiono le persone?