IA, cybersicurezza e sovranità digitale: l’Europa accelera, l’Italia rincorre

L’intelligenza artificiale non è più soltanto una promessa tecnologica o un tema da conferenze specialistiche. Nel 2026 l’IA è ormai divenuta un’infrastruttura strategica globale, capace di incidere sull’economia, sulla geopolitica, sulla sicurezza informatica e persino sugli equilibri democratici. Lo dimostrano le ultime mosse dell’Unione Europea, impegnata ad accelerare sia sul fronte normativo sia su quello industriale.

In questi giorni Bruxelles sta discutendo nuove misure per affrontare la diffusione dei modelli avanzati di IA, considerati sempre più potenti anche in ambito cyber. Al centro del dibattito europeo vi sono sistemi capaci di individuare vulnerabilità informatiche e automatizzare attacchi sofisticati contro infrastrutture critiche, banche e reti strategiche.

La stessa BCE ha lanciato un monito alle banche europee: prepararsi rapidamente ai cyberattacchi facilitati dall’intelligenza artificiale non è più un’opzione ma una necessità.

Parallelamente, l’Unione Europea continua a rafforzare il proprio impianto regolatorio. L’AI Act resta il pilastro della strategia continentale, ma nelle ultime settimane sono arrivate modifiche e semplificazioni attraverso il cosiddetto “Digital Omnibus”. Fra le novità emergono il rinvio di alcuni obblighi per i sistemi ad alto rischio e il divieto di applicazioni legate ai deepfake sessuali e alla nudification non consensuale.

La pressione politica sull’ecosistema digitale riguarda anche i minori. Ursula von der Leyen ha annunciato possibili interventi legislativi europei per introdurre sistemi di verifica dell’età sui social network, sfruttando tecnologie già sperimentate durante il periodo pandemico.

Nel frattempo l’Italia prova a ritagliarsi uno spazio nella nuova corsa tecnologica europea. Il governo ha rilanciato la candidatura del Paese per ospitare una futura “gigafactory” europea dedicata all’intelligenza artificiale, ossia grandi infrastrutture computazionali destinate all’addestramento dei modelli avanzati.

Anche Milano sta cercando di rafforzare il proprio ruolo nel settore deep tech e quantum computing. La decisione della startup finlandese Algorithmiq di trasferire il proprio quartier generale nel capoluogo lombardo viene interpretata da molti osservatori come un segnale importante per il futuro tecnologico italiano.

Eppure il quadro nazionale resta contraddittorio. Secondo diversi dati circolati negli ultimi mesi, l’Italia continua a essere tra gli ultimi Paesi europei nell’adozione dell’IA generativa da parte della popolazione. Un ritardo che non riguarda soltanto competenze tecnologiche e investimenti, ma anche la struttura produttiva del Paese.

Intanto cresce pure il dibattito culturale attorno all’intelligenza artificiale. Sempre più ricercatori e studiosi invitano ad abbandonare tanto gli entusiasmi assoluti quanto le narrazioni apocalittiche. Secondo diversi osservatori, il rischio è trasformare ogni innovazione tecnologica in una forma di spettacolo permanente, alimentando confusione e aspettative irrealistiche.

L’impressione è che il 2026 rappresenti un punto di svolta. L’IA non viene più percepita soltanto come strumento produttivo o assistente digitale, ma come elemento centrale della competizione economica e geopolitica globale. E in questa nuova corsa tecnologica, l’Europa tenta di trovare un equilibrio difficile tra innovazione, regolamentazione e sicurezza.