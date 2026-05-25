Studio: mangiare un solo hot dog potrebbe ridurre la tua vita di oltre 30 minuti

Ogni hot dog potrebbe ridurre la tua aspettativa di vita, avvertono i ricercatori dell’Università del Michigan: un nuovo studio suggerisce che potrebbe costarti 36 minuti di vita sana.

Tre hot dog disposti su una lastra di ardesia, accompagnati da ciotole di senape gialla e ketchup, con contorni di patatine fritte. Sebbene l’hot dog sia un’istituzione americana molto amata, i ricercatori dell’Università del Michigan avvertono che ogni hot dog consumato potrebbe ridurre silenziosamente la nostra aspettativa di vita. Uno studio che ha esaminato l’impatto della dieta sulla longevità ha scoperto che mangiare un hot dog riduce l’aspettativa di vita, mentre scelte alimentari più sane possono allungarla. Pubblicata su Nature Food, la ricerca ha analizzato 5.853 alimenti, e alcune bevande gassate, comunemente presenti nella dieta statunitense, valutandone gli effetti sul benessere generale in termini di minuti di vita sana guadagnati o persi. Questo accade mentre le persone si preparano per i barbecue del Memorial Day. I costi delle grigliate estive sono aumentati quest’anno, con un incremento complessivo del 13% per quanto riguarda cibo, inclusi hot dog, hamburger e panini.

Rinunciare agli hot dog potrebbe essere meglio per il tuo portafoglio e per la tua salute. “Volevamo effettuare una valutazione basata sulla salute degli impatti benefici e dannosi degli alimenti nell’intera dieta”, ha dichiarato Olivier Jolliet, professore di scienze della salute ambientale presso l’università e autore senior dello studio, in un’intervista alla TV nazionale.

I ricercatori hanno sviluppato un indice che misura l’impatto che determinati alimenti possono avere sul corpo, calcolato in minuti di vita sana. Lo studio si basa sui risultati della ricerca Global Burden of Disease, che esamina le conseguenze sulla salute associate alle scelte alimentari. “Ad esempio, si perdono 0,45 minuti per ogni grammo di carne lavorata, mentre si guadagnano 0,1 minuti per ogni grammo di frutta. Analizziamo quindi la composizione di ciascun alimento e moltiplichiamo questo numero per i corrispondenti profili alimentari che abbiamo precedentemente sviluppato”, ha spiegato Jolliet.

La ricerca ha dimostrato, rileva Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, che alimenti come noci, legumi, frutti di mare, frutta e verdure non amidacee possono avere un effetto benefico sulla salute generale.