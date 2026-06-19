Farfalle migratrici: a migliaia in Italia

Un’insolita ondata di farfalle migratrici sta attraversando l’Italia, attirando l’attenzione di residenti, fotografi e appassionati di natura. Protagonista del fenomeno è la Vanessa cardui, comunemente conosciuta come vanessa del cardo, uno dei lepidotteri migratori più straordinari al mondo, capace di percorrere migliaia di chilometri tra il Nord Africa e l’Europa.

Negli ultimi giorni centinaia di esemplari sono stati avvistati soprattutto nel Salento, ma segnalazioni arrivano anche da altre regioni italiane. Le farfalle sorvolano campagne, giardini, scogliere costiere e perfino aree urbane, dando vita a uno spettacolo naturale che, pur ripetendosi ogni anno, raramente raggiunge un’intensità simile.

A differenza di molte altre specie, la Vanessa del cardo non trascorre l’inverno in letargo. La sua sopravvivenza dipende da una complessa migrazione che si sviluppa nell’arco di più generazioni: gli adulti risalgono il Mediterraneo dal Nord Africa per riprodursi nelle regioni più temperate d’Europa, mentre la discendenza completerà successivamente il viaggio di ritorno verso sud.

Secondo gli esperti, l’eccezionale numero di farfalle osservato quest’anno sarebbe favorito da condizioni climatiche particolarmente favorevoli alla riproduzione nel Nord Africa e nell’Europa meridionale, oltre che da venti capaci di agevolarne l’attraversamento del Mediterraneo. In questo percorso l’Italia rappresenta un autentico ponte naturale tra i due continenti.

Molti esemplari mostrano ali consumate e sfilacciate, testimonianza delle enormi distanze percorse. Durante la sosta sul territorio italiano si alimentano del nettare dei fiori, recuperano energie e proseguono il loro ciclo migratorio verso il Nord Europa.

Gli esperti sottolineano come non si tratti di una piaga, bensì di un fenomeno del tutto naturale e benefico. La presenza di numerosi impollinatori è infatti indice di ecosistemi ricchi di vegetazione fiorita e di condizioni ambientali favorevoli.

Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, la migrazione di quest’anno rappresenta un’occasione privilegiata per osservare uno degli spettacoli più affascinanti offerti dalla natura mediterranea. Chi passeggia in questi giorni tra campagne, parchi e giardini potrebbe imbattersi in questi instancabili viaggiatori intenti a rifocillarsi prima di riprendere il lungo cammino verso il Nord Europa.