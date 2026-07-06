Batterio “mangia-carne”: allarme per la diffusione nei mari sempre più caldi

Il riscaldamento delle acque marine sta creando condizioni favorevoli alla diffusione del batterio Vibrio, un microrganismo potenzialmente pericoloso per la salute umana che si sta espandendo lungo diverse coste europee.

Secondo gli esperti, la proliferazione di questi batteri è strettamente legata all’aumento delle temperature del mare, effetto diretto del cambiamento climatico. Le acque costiere calde e a bassa salinità — in particolare quelle dove fiumi e mare si incontrano — rappresentano l’ambiente ideale per la loro crescita.

L’Autorità europea per la sicurezza alimentare (EFSA) ricorda che il Vibrio può infettare l’uomo principalmente in due modi: attraverso il consumo di frutti di mare crudi o poco cotti, oppure tramite il contatto tra acqua contaminata e ferite aperte.

Nella maggior parte dei casi l’infezione provoca disturbi gastrointestinali o cutanei lievi, ma alcune varianti possono risultare molto più aggressive. In situazioni estreme possono verificarsi infezioni profonde dei tessuti, fino alla fascite necrotizzante, o complicazioni sistemiche come la sepsi, potenzialmente letale.

Particolarmente sotto osservazione è il Vibrio vulnificus, un batterio un tempo considerato raro, ma oggi sempre più presente in relazione alle ondate di calore estive e alla maggiore frequentazione dei litorali. Nei casi più gravi, l’infezione può evolvere rapidamente, rendendo talvolta necessarie anche amputazioni.

Il fenomeno non riguarda più solo le aree tradizionalmente a rischio. Negli ultimi anni il Vibrio è stato rilevato anche in zone del Mare del Nord e del Mar Baltico, dove in passato era assente, mentre il Mediterraneo resta l’area più esposta per via del rapido riscaldamento e della sua salinità relativamente bassa.

Il Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (ECDC) segnala ogni anno centinaia di casi in Europa, con un incremento significativo nei periodi particolarmente caldi, come avvenuto nel 2018.

Oltre all’impatto sanitario, gli esperti sottolineano anche possibili conseguenze economiche: restrizioni alla balneazione, avvisi sanitari e timori dei turisti potrebbero incidere negativamente sulle economie costiere, fortemente dipendenti dal turismo estivo.

Le autorità sanitarie raccomandano prudenza, soprattutto alle persone con ferite cutanee, sistemi immunitari compromessi o patologie croniche. Si consiglia inoltre di evitare il consumo di molluschi e frutti di mare crudi o non adeguatamente cotti.