I piedi sono la base su cui poggia tutto il nostro corpo, eppure sono probabilmente la parte di noi più trascurata. Li carichiamo di peso per tutta la giornata, li costringiamo in scarpe non sempre adatte e raramente ci fermiamo a valutare se stiano bene davvero. Finché non fanno male, tendiamo a ignorarli. Ed è proprio questo l’errore più comune.

Podologo vicino Garbatella: trovalo sul territorio

Chi cerca un podologo vicino Garbatella può rivolgersi a centri medici specializzati nella zona sud di Roma, dove è possibile ricevere una valutazione podologica completa e accedere ai trattamenti più adatti alle proprie esigenze, senza dover affrontare lunghi spostamenti.

Quali patologie del piede cura il podologo?

Il podologo è un professionista sanitario specializzato nella prevenzione, diagnosi e trattamento delle patologie del piede. Le condizioni più comunemente trattate includono:

Unghie incarnite : una delle problematiche più dolorose e frequenti, spesso aggravata da un taglio scorretto delle unghie o dall’uso di calzature strette

: una delle problematiche più dolorose e frequenti, spesso aggravata da un taglio scorretto delle unghie o dall’uso di calzature strette Callosità e duroni : ispessimenti della pelle causati da pressioni o attriti ripetuti, che possono diventare molto dolorosi se non trattati

: ispessimenti della pelle causati da pressioni o attriti ripetuti, che possono diventare molto dolorosi se non trattati Verruche plantari : infezioni virali della pianta del piede, spesso difficili da eliminare senza un trattamento professionale

: infezioni virali della pianta del piede, spesso difficili da eliminare senza un trattamento professionale Piede diabetico : complicanza seria del diabete che richiede una gestione podologica attenta e regolare per prevenire lesioni e infezioni

: complicanza seria del diabete che richiede una gestione podologica attenta e regolare per prevenire lesioni e infezioni Alluce valgo : deformità progressiva dell’articolazione del primo dito, che il podologo può aiutare a gestire con ortesi e trattamenti mirati

: deformità progressiva dell’articolazione del primo dito, che il podologo può aiutare a gestire con ortesi e trattamenti mirati Fascite plantare : infiammazione della fascia plantare che causa dolore al tallone, spesso presente al mattino appena svegli

: infiammazione della fascia plantare che causa dolore al tallone, spesso presente al mattino appena svegli Ipercheratosi e fissurazioni: pelle secca e screpolata, in particolare sui talloni, che può portare a ragadi dolorose

Chi si occupa della cura dei piedi?

Spesso si fa confusione tra le diverse figure professionali che si occupano del piede. In Italia:

Il podologo è un professionista sanitario con laurea triennale specifica, abilitato al trattamento delle patologie cutanee e ungueali del piede e alla realizzazione di ortesi plantari

è un professionista sanitario con laurea triennale specifica, abilitato al trattamento delle patologie cutanee e ungueali del piede e alla realizzazione di ortesi plantari Il ortopedico interviene sulle patologie osteoarticolari del piede, come fratture, deformità strutturali gravi o patologie che richiedono un intervento chirurgico

interviene sulle patologie osteoarticolari del piede, come fratture, deformità strutturali gravi o patologie che richiedono un intervento chirurgico Il fisiatra si occupa della riabilitazione funzionale del piede, spesso in collaborazione con il fisioterapista

si occupa della riabilitazione funzionale del piede, spesso in collaborazione con il fisioterapista Il pedicure estetico non è una figura sanitaria e si limita alla cura estetica delle unghie e della cute, senza poter trattare patologie

Per problemi che vanno oltre la semplice cura estetica, il podologo è il riferimento più appropriato.

Quando è necessario rivolgersi a un podologo?

Alcuni segnali che indicano che è arrivato il momento di consultare uno specialista:

Dolore persistente al piede o al tallone , anche a riposo

, anche a riposo Unghie spesse, gialle o deformate , possibile segnale di micosi ungueale

, possibile segnale di micosi ungueale Presenza di duroni o callosità dolorose che si ripresentano continuamente

che si ripresentano continuamente Comparsa di lesioni cutanee che non guariscono, soprattutto in caso di diabete

che non guariscono, soprattutto in caso di diabete Sensazione di bruciore o formicolio alla pianta del piede

alla pianta del piede Difficoltà a camminare o alterazioni dell’appoggio plantare

Chi soffre di diabete, in particolare, dovrebbe sottoporsi a una visita podologica almeno una volta all’anno come misura preventiva, dato il rischio elevato di complicanze a carico dei piedi legato alla malattia.