Colpito da un fulmine sopravvive illeso

Colpito da un fulmine mentre va dal dentista: Thomas Fahmy sopravvive senza ferite

Il 27 agosto 2026 Thomas Fahmy stava andando dal dentista quando è stato colpito da un fulmine. L’incredibile episodio, avvenuto a Staten Island, nello Stato di New York, è stato ripreso dalla telecamera di sicurezza di un’abitazione.

Le immagini mostrano Fahmy scendere dalla propria automobile e, pochi istanti dopo, essere raggiunto dalla scarica elettrica e crollare sull’asfalto. Quello che accade subito dopo ha dell’incredibile: l’uomo riesce a rialzarsi e, nonostante la violenza dell’impatto, non riporta ferite.

Fahmy ha raccontato di aver avvertito immediatamente un forte intorpidimento e una sensazione di formicolio in tutto il corpo, soprattutto ai piedi. Una sensazione così particolare, ha spiegato, da avere l’impressione di camminare «sui palloncini».

A prestargli i primi soccorsi è stata una passante che, in quel momento, aveva con sé un bambino. Dopo aver sentito le richieste d’aiuto dell’uomo, la donna lo ha fatto entrare nella propria abitazione e ha chiamato il 911.

Trasportato in un ospedale della zona, Fahmy è stato sottoposto a numerosi accertamenti. I medici non hanno riscontrato ustioni cutanee né altre lesioni evidenti, una circostanza particolarmente rara dopo un episodio di questo genere.

«Sono stato benedetto», ha raccontato Fahmy, descrivendo così la propria sopravvivenza.

Per precauzione, riferisce Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, l’uomo è rimasto una notte in ospedale sotto osservazione, con un monitoraggio costante dell’attività cardiaca.

L’episodio è stato documentato dalla telecamera di sicurezza e mostra la rapidità e la violenza con cui può verificarsi un evento atmosferico di questo tipo: in pochi istanti Fahmy è stato scaraventato a terra, per poi riuscire a rimettersi in piedi apparentemente senza conseguenze fisiche.