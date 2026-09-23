Tesoro romano da record vicino a Colonia: 934 monete d’argento riemergono dopo quasi 2.000 anni

Scoperto il più grande tesoro di monete risalente all’epoca dell’imperatore romano Adriano mai trovato in Germania. Oltre 900 monete d’argento sono rimaste sepolte per quasi due millenni in un campo a sud di Colonia. Poi un appassionato di metal detector le ha individuate. Gli esperti considerano il ritrovamento sensazionale.

Un appassionato di metal detector ha rinvenuto un tesoro di epoca romana in un campo vicino a Wesseling, a sud di Colonia. Secondo l’Ufficio per la gestione del patrimonio archeologico dell’Associazione regionale della Renania, si tratta del più grande tesoro di monete risalente all’epoca dell’imperatore romano Adriano mai trovato in Germania. L’ufficio lo definisce “sensazionale”.Oliver Riedl, padre di famiglia, racconta di aver trovato una moneta d’argento dopo l’altra nel campo. Anche dopo averne recuperate 15, i segnali del suo metal detector non si sono interrotti. “Era chiaro che lì sotto c’era qualcosa di più grande”, afferma. Riedl avvisò quindi l’ufficio LVR che gestisce diversi musei di rilievo nella regione. Gli archeologi si sono messi al lavoro e hanno riportato alla luce 934 denari romani d’argento. Insieme pesano più di tre chilogrammi. Il tesoro di monete viene ora esposto per la prima volta al Museo Statale LVR di Bonn.

L’imperatore Adriano regnò dal 117 al 138 d.C. ed è oggi noto soprattutto per il Vallo di Adriano, nell’Inghilterra settentrionale, costruito per suo ordine. Tuttavia, la maggior parte delle monete ritrovate risale a un periodo ancora precedente, al I secolo d.C. La moneta più antica risale al 148 a.C., quando Roma era ancora una repubblica senza imperatore. Aveva quindi già più di 270 anni quando fu sepolta. Ciononostante, rimase un mezzo di pagamento valido. Perché un romano avrebbe nascosto una somma di denaro così ingente e perché il tesoro non sia mai stato ritrovato, è un mistero su cui Erich Claßen, responsabile dell’ufficio LVR, può solo fare delle ipotesi. Forse il proprietario morì senza dire nulla a nessuno, portando il suo segreto nella tomba. Un legionario romano guadagnava 300 denari all’anno a quell’epoca, afferma Rahel Otte, ricercatrice associata presso l’ufficio LVR. Circa la metà di questa somma veniva destinata al cibo e all’equipaggiamento.

“Un legionario avrebbe dovuto risparmiare tutto il denaro a sua disposizione per circa sei anni per accumulare il tesoro di Wesseling.” Oggi, rileva Giovanni D’Agata presidente dello “Sportello dei Diritti”, il valore materiale è di poco superiore a 6.000 euro, afferma Otte. Tuttavia, il suo valore scientifico è immenso. Secondo l’agenzia, si tratta del quinto ritrovamento più importante di questo periodo a livello mondiale.