Caramelle gommose al THC, allarme a Berlino: un uomo di 42 anni muore dopo l’intossicazione

Allarme a Berlino per alcune caramelle gommose ritenute contenenti THC, dopo tre casi di grave intossicazione, uno dei quali si è concluso con la morte di un uomo di 42 anni. La sostanza effettivamente contenuta nei prodotti non è stata ancora identificata, ma in tutti i casi sono comparsi sintomi compatibili con un’intossicazione da oppioidi.

L’episodio più grave si è verificato il 22 settembre a Berlino-Neukölln, dove i soccorritori hanno trovato un uomo di 42 anni in arresto cardiaco. Nonostante i tentativi di rianimazione, l’uomo è morto sul posto.

Quattro giorni prima, il 18 settembre, si erano verificati altri due episodi a Berlino-Friedrichshain. Una donna di 30 anni era stata trovata in Mühlenstraße con gravi disturbi dello stato di coscienza. Poco più di un’ora dopo, i soccorritori sono intervenuti nuovamente allo stesso indirizzo per un uomo di 40 anni, anche lui colpito da sintomi analoghi.

Entrambi sono stati trasportati in ospedale. Secondo le prime informazioni raccolte dagli investigatori, anche in questi due casi le persone avevano consumato in precedenza caramelle gommose che ritenevano contenessero THC.

I casi sono stati segnalati al Dipartimento della Salute del Senato di Berlino. La portavoce Dörthe Arnold ha confermato che alle autorità erano stati segnalati diversi episodi nei quali le persone avevano ingerito prodotti apparentemente contenenti THC e avevano successivamente manifestato sintomi di intossicazione da oppioidi, con diversa gravità.

Tra i sintomi tipici di questo tipo di avvelenamento figurano gravi alterazioni dello stato di coscienza, dalla confusione fino alla perdita di coscienza, respirazione rallentata o interrotta e pupille molto ristrette. Nei casi più gravi l’intossicazione può provocare arresto respiratorio e morte.

A destare particolare attenzione è stato anche l’effetto del naloxone, un farmaco utilizzato per contrastare gli effetti degli oppioidi. Secondo quanto riferito, il trattamento avrebbe avuto effetto sui due pazienti sopravvissuti, contribuendo a contrastare la depressione respiratoria provocata dall’intossicazione.

La commissione per la salute del Senato di Berlino ha quindi diffuso un avvertimento rivolto a distretti, ospedali e centri di consulenza, invitando alla massima cautela nei confronti di questi prodotti.

Resta ancora da chiarire quale sostanza fosse effettivamente contenuta nelle caramelle gommose e quale abbia provocato le gravi intossicazioni. Le indagini sono in corso. Nel frattempo, le autorità tedesche raccomandano di non consumare i prodotti commercializzati o ritenuti essere caramelle gommose contenenti THC.