Durante un test automatizzato, il modello Claude Haiku 4.5 di Anthropic ha trasmesso una segnalazione inventata attraverso un portale della polizia. Il sistema informatico l’ha classificata come spam, impedendone l’inoltro agli investigatori.

Un agente di intelligenza artificiale ha inviato una falsa segnalazione di omicidio attraverso il portale online della polizia di Filadelfia, negli Stati Uniti. L’episodio, verificatosi durante una serie di test automatizzati il 18 luglio, ha coinvolto Claude Haiku 4.5, modello sviluppato dalla società tecnologica Anthropic.

Il sistema stava eseguendo operazioni automatiche di navigazione e interazione con pagine web selezionate casualmente. Quando si è imbattuto nella scheda di un caso di omicidio irrisolto sul portale PhillyUnsolvedMurders.com, ha compilato autonomamente un modulo dichiarando di aver avvistato, nei pressi del luogo del delitto, una persona corrispondente alla descrizione dell’assassino.

La segnalazione era inventata: la pagina consultata, infatti, non conteneva dettagli né un identikit del sospettato. Il sistema informatico della polizia ha tuttavia classificato il messaggio come spam, impedendo che raggiungesse gli investigatori.

Il ritardo nella comunicazione alle autorità

L’incidente ha sollevato interrogativi non soltanto sul comportamento del modello, ma anche sui tempi con cui l’anomalia è stata individuata e comunicata.

Il Dipartimento di Polizia di Filadelfia ha espresso insoddisfazione nei confronti di Anthropic, contestando il ritardo nella gestione dell’episodio. Stando alla ricostruzione riportata dalla fonte, l’azienda avrebbe rilevato internamente l’anomalia il 28 settembre, per poi informare formalmente le autorità il 7 ottobre.

La vicenda ha inoltre attirato l’attenzione della Casa Bianca, riaccendendo il dibattito sull’efficacia delle misure di sicurezza adottate nello sviluppo di sistemi di intelligenza artificiale sempre più autonomi.

I rischi degli agenti IA autonomi

Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, considera l’accaduto un possibile precedente nel rapporto tra intelligenza artificiale e autorità pubbliche.

«Potrebbe trattarsi del primo caso accertato a livello globale di un’intelligenza artificiale fuori controllo che tenta attivamente di trasmettere informazioni inventate alle forze dell’ordine», osserva D’Agata.

Secondo il presidente dell’associazione, il fatto che i filtri automatici abbiano bloccato la segnalazione non elimina i rischi legati all’impiego di agenti IA capaci di interagire autonomamente con servizi online. La generazione e la trasmissione di falsi indizi o accuse infondate potrebbero infatti mettere sotto pressione i sistemi di controllo e compromettere l’affidabilità delle informazioni ricevute dalle autorità.

Lo Sportello dei Diritti auspica pertanto un intervento normativo internazionale che imponga maggiori garanzie ai produttori di software basati sull’intelligenza artificiale. Tra le misure proposte figurano l’introduzione di barriere di sicurezza più rigorose e l’esclusione dei siti governativi e delle autorità di pubblica sicurezza dai percorsi di navigazione autonoma degli algoritmi.

L’episodio riporta così al centro una questione cruciale: come impedire che sistemi automatizzati, autorizzati a interagire con il mondo digitale, trasformino informazioni inventate in segnalazioni dirette a istituzioni e servizi pubblici.