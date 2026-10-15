Tatuaggi che si accendono e si spengono con la luce: la nuova frontiera della body art

Nascondere o mostrare un tatuaggio a seconda delle circostanze, grazie a inchiostri fotosensibili capaci di modificare il proprio colore. La tecnologia potrebbe avere ricadute anche sul piano professionale, in un contesto in cui i tatuaggi sono ancora talvolta motivo di pregiudizio.
Il mondo della body art potrebbe aprirsi a nuove possibilità grazie a una tecnologia che promette di rendere i tatuaggi visibili o invisibili a seconda delle esigenze. Un gruppo di ricercatori ha sviluppato una nuova generazione di inchiostri multicolori progettati per reagire alla luce, consentendo di modificare l’aspetto dei disegni impressi sulla pelle.
Alla base dell’innovazione ci sono molecole fotosensibili capaci di reagire a determinate lunghezze d’onda luminose. Quando vengono esposti a uno specifico stimolo, i pigmenti modificano la propria struttura chimica, alterando il colore e rendendo possibile, almeno in determinate condizioni, attenuare o far scomparire visivamente il tatuaggio.
Tatuaggi reversibili e possibili ricadute sul lavoro
Una simile tecnologia potrebbe offrire nuove opportunità a chi desidera esprimere la propria personalità attraverso i tatuaggi senza rinunciare alla possibilità di nasconderli in situazioni particolari, per esempio durante un colloquio di lavoro o in ambienti professionali in cui persistono pregiudizi nei confronti della body art.
Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, accoglie favorevolmente la novità, sottolineandone le possibili implicazioni sociali e professionali. La possibilità di scegliere quando mostrare i propri tatuaggi, infatti, potrebbe contribuire a ridurre le difficoltà incontrate da chi teme che i disegni sulla pelle influenzino il giudizio altrui.
La tecnologia aprirebbe inoltre nuove prospettive artistiche: i tatuaggi potrebbero trasformarsi in elementi dinamici, capaci di cambiare aspetto in risposta a uno stimolo luminoso, superando almeno in parte il tradizionale carattere permanente della decorazione cutanea.
Restano tuttavia da verificare aspetti fondamentali, in particolare la sicurezza dei pigmenti e la loro biocompatibilità nel lungo periodo. Prima di un’eventuale diffusione commerciale, sarà quindi necessario accertare che questi inchiostri possano essere utilizzati sulla pelle senza rischi per la salute.