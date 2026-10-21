Squali in Grecia, tra avvistamenti e paure: 33 specie censite, ma gli attacchi restano rari

La presenza di squali nei mari della Grecia non è una novità, né rappresenta di per sé un motivo di allarme. Nonostante gli avvistamenti occasionali anche in prossimità di aree frequentate, gli attacchi all’uomo restano eventi eccezionali. Gli esperti invitano quindi a mantenere la calma, distinguendo i dati scientifici dai timori alimentati dalle segnalazioni.

Le acque greche, celebri per la loro limpidezza e meta ogni anno di milioni di turisti, ospitano 33 specie di squali, tra cui il grande squalo bianco (Carcharodon carcharias). La maggior parte di queste specie non costituisce un pericolo per l’uomo e vive prevalentemente in acque profonde, lontano dalle spiagge.

Negli ultimi anni, tuttavia, sono stati segnalati avvistamenti di esemplari di grandi dimensioni anche in zone più frequentate, tra cui le acque al largo dell’isola di Eubea, un’area vicina a un porto turistico a sud di Atene e i dintorni di Corfù.

Gli attacchi di squalo nella storia della Grecia

La convivenza tra l’uomo e gli squali nelle acque elleniche ha radici lontane. I documenti storici riportano diversi episodi, alcuni dei quali mortali, che nel corso dei decenni hanno alimentato la paura di questi animali.

Nel 1847, a Corfù, si verificò quello che viene indicato come il primo attacco documentato in Grecia. La vittima fu William Mills, un soldato britannico di 19 anni. L’episodio ispirò il poeta Dionysios Solomos, autore nel 1849 del componimento Lo squalo (Porfyras).

Nel 1903, al largo di Creta, due pescatori di spugne persero la vita in altrettanti attacchi.

Nel 1948, vicino al Pireo, il nuotatore Dimitris Parasakis fu ucciso da un grosso squalo. L’episodio provocò un’ondata di paura nella regione. Alcune settimane dopo, un esemplare lungo 4,5 metri venne catturato nei pressi di Egina, senza che fosse possibile dimostrare un collegamento con l’attacco.

Il 17 agosto 1951, a Corfù, la sedicenne Vanta Pierri fu uccisa da un grande squalo bianco mentre nuotava. Il caso rimane uno degli episodi più noti e tragici nella storia degli attacchi di squalo in Grecia.

Nel 1963, nel Golfo Pagasitico, perse la vita la scrittrice austriaca Helga Pögl, aggredita mentre nuotava vicino a un piccolo isolotto. Nello stesso anno, l’avvistamento di un grande squalo nei pressi della penisola Calcidica alimentò le ipotesi che potesse trattarsi dello stesso animale coinvolto nell’attacco. Questa ricostruzione, tuttavia, non è mai stata confermata.

Quanti attacchi sono stati registrati?

Anche nei decenni successivi sono proseguite le segnalazioni di avvistamenti e incontri con gli squali, parallelamente alla diffusione delle attività subacquee ricreative. Non tutti gli episodi inizialmente attribuiti a questi predatori, però, hanno trovato conferma.

Nel 1983, per esempio, la morte di un pescatore, inizialmente ricondotta a un possibile attacco di squalo, fu successivamente attribuita, sulla base degli accertamenti forensi, alle ferite provocate dall’elica di un’imbarcazione.

Secondo il rapporto citato, negli ultimi 180 anni sono stati registrati 15 attacchi di squalo confermati nelle acque greche, sei dei quali mortali.

Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, sottolinea che gli attacchi rimangono eccezionalmente rari e che le coste greche continuano a essere considerate una destinazione generalmente sicura per la balneazione e le attività ricreative.

Anche la dottoressa Diana D’Agata, veterinaria nel Regno Unito ed esperta di fauna marina, viene richiamata a sostegno delle valutazioni sul rischio contenuto. Secondo quanto riportato, la probabilità di un attacco in Grecia sarebbe nettamente inferiore rispetto a quella associata ad alcune aree costiere degli Stati Uniti, dell’Australia e del Sudafrica.

Gli avvistamenti segnalati sottocosta, anche nelle zone di Corinto e della Beozia, potrebbero essere legati a fenomeni temporanei, come le correnti marine o la presenza di banchi di pesci. La comparsa di uno squalo vicino alla costa, dunque, non equivale automaticamente a una situazione di pericolo.

La presenza di questi animali nei mari greci è documentata da secoli. I dati storici, pur ricordando episodi tragici, invitano a distinguere gli avvistamenti occasionali dal rischio effettivo per i bagnanti, evitando che la paura prevalga sulle informazioni disponibili.