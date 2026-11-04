Attacchi hacker ai supermercati in Europa: congelatori fino a 50 gradi e tonnellate di alimenti da buttare

Un’ondata di attacchi informatici ha colpito i sistemi di refrigerazione di numerosi supermercati in Europa, provocando il deterioramento di ingenti quantità di prodotti alimentari. Le incursioni, registrate in diversi Paesi, hanno consentito agli hacker di alterare da remoto le impostazioni degli impianti, portando le temperature dei congelatori fino a 50-55 gradi Celsius. Un’operazione che ha provocato danni economici e disagi logistici, mettendo in evidenza la vulnerabilità informatica di un settore fondamentale per la sicurezza alimentare.

I primi episodi segnalati hanno interessato la Svezia, dove sono stati coinvolti diversi punti vendita delle principali catene nazionali, tra cui ICA e sei supermercati Coop. Le anomalie hanno riguardato soprattutto la regione della Scania, ma sono state registrate anche a Öland, nel Värmland e a Stoccolma.

I casi in Svezia: supermercati costretti alla chiusura

Particolarmente grave quanto accaduto a Sjöbo, dove il supermercato ICA ha dovuto disporre la chiusura temporanea. Il personale si è accorto che nei congelatori veniva immessa aria calda, senza possibilità di intervenire manualmente per correggere le temperature. Il direttore del punto vendita, Rickard Nilsson, ha descritto la situazione: «Non possiamo regolare le temperature né modificarle. Il calore viene soffiato direttamente nei congelatori. È tutto andato a male».

A Böda, sull’isola di Öland, il rivenditore ICA Mats Olsson ha invece rilevato nei propri congelatori una temperatura di 55 gradi Celsius.

Il portavoce del gruppo ICA, Gustaf Nilsson, ha precisato che l’incidente ha interessato un numero circoscritto di filiali. Le prime verifiche tecniche avrebbero individuato una caratteristica comune nei punti vendita colpiti: tutti si trovavano al di fuori della rete centrale protetta di ICA. I sistemi locali e autonomi di gestione della climatizzazione industriale sarebbero quindi risultati maggiormente esposti alle intrusioni informatiche.

Belgio, Irlanda, Paesi Bassi ed Estonia: l’attacco si estende

Situazione analoga è stata riscontrata in Belgio. Carrefour Belgio ha confermato a VRT NWS di aver subito un attacco informatico che ha interessato 15 negozi. Anche la catena Spar ha registrato problemi in circa cinque punti vendita indipendenti. Particolarmente ingenti i danni denunciati dal gestore di un supermercato Delhaize a Hoepertingen, che li ha quantificati in 60.000 euro.

Stephan Moelans, responsabile dell’azienda di refrigerazione Sabcobel, ha riferito all’agenzia di stampa Belga che l’attacco sarebbe iniziato intorno alla mezzanotte, quando gli evaporatori degli impianti sono stati commutati da remoto in modalità sbrinamento. «Abbiamo iniziato a mobilitare i tecnici all’una di notte», ha dichiarato. Sabcobel è a conoscenza di circa 20 sistemi interessati.

Il meccanismo utilizzato sarebbe lo stesso già riscontrato in Francia all’inizio di ottobre.

Le conseguenze dell’offensiva informatica hanno raggiunto anche altri Paesi europei. In Irlanda, secondo l’emittente RTÉ, sono stati colpiti 13 supermercati, che hanno provveduto a rimuovere preventivamente dagli scaffali i prodotti refrigerati e surgelati. Nei Paesi Bassi, secondo l’azienda di tecnologie per la refrigerazione Danfoss, gli episodi hanno interessato almeno 17 negozi di dimensioni più contenute.

Incidenti sono stati segnalati anche in Lussemburgo ed Estonia, secondo quanto riferito dall’emittente svedese SVT. In quest’ultimo Paese, un supermercato e l’azienda responsabile degli impianti di refrigerazione hanno confermato all’agenzia tedesca dpa che gli hacker erano riusciti ad accedere al computer di controllo di un vecchio sistema Danfoss, il cui software non era stato aggiornato.

Le autorità e gli esperti di sicurezza informatica dei Paesi coinvolti hanno avviato accertamenti per individuare i responsabili e ricostruire le vulnerabilità sfruttate per manipolare i sistemi di refrigerazione.

L’allarme dello “Sportello dei Diritti”: attenzione anche in Italia

Di fronte alla diffusione degli episodi, Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, richiama l’attenzione anche sulla situazione italiana e invita le aziende della Grande Distribuzione Organizzata a rafforzare tempestivamente le misure di protezione informatica dei propri impianti e delle infrastrutture dedicate alla conservazione degli alimenti.

«Non possiamo permetterci di farci trovare impreparati di fronte a queste nuove frontiere del sabotaggio informatico», dichiara D’Agata. «I sistemi di gestione della catena del freddo sono infrastrutture critiche per la sicurezza alimentare e la stabilità economica delle aziende. Chiediamo alla GDO di innalzare immediatamente i livelli di cybersecurity nei propri stabilimenti e nodi logistici, aggiornando i protocolli di protezione per neutralizzare tempestivamente potenziali intrusioni esterne».

Lo “Sportello dei Diritti” evidenzia, in particolare, i rischi legati alla digitalizzazione degli impianti di refrigerazione quando questa non è accompagnata da adeguate misure di sicurezza, come firewall e sistemi avanzati di monitoraggio.

L’appello è rivolto anche alle autorità competenti, affinché intensifichino la vigilanza sulla sicurezza informatica della filiera agroalimentare, a tutela dei consumatori e delle imprese.