Dalla medicina tradizionale alla cosmesi naturale, la Arctium lappa è apprezzata per le sue radici ricche di inulina. Utilizzata in preparati erboristici per la pelle e la digestione, è anche un ingrediente della cucina giapponese

Spesso considerata una semplice erbaccia da estirpare, la bardana (Arctium lappa) è in realtà una pianta conosciuta da secoli nella tradizione erboristica. Le sue radici, le foglie e i frutti sono stati impiegati in diverse preparazioni, mentre ancora oggi la pianta trova spazio nella cosmesi naturale, negli integratori e nell’alimentazione.

Appartenente alla famiglia delle Asteraceae, la bardana cresce spontaneamente in numerose aree d’Europa e dell’Asia. Si riconosce soprattutto per le grandi foglie cuoriformi, i fiori violacei e i caratteristici capolini muniti di uncini, che tendono ad attaccarsi agli indumenti e al pelo degli animali.

La parte maggiormente utilizzata in erboristeria è la radice, particolarmente ricca di inulina, una fibra prebiotica che contribuisce all’attività del microbiota intestinale. Contiene inoltre composti vegetali, tra cui polifenoli e lignani. Fra questi ultimi figurano l’arctiina e l’arctigenina, sostanze studiate per le loro potenziali proprietà antiossidanti e antinfiammatorie. Gli effetti osservati in laboratorio, tuttavia, non equivalgono a benefici terapeutici dimostrati nell’uomo.

La bardana nella cura della pelle

Uno degli ambiti nei quali la bardana è maggiormente conosciuta è quello della cosmesi e della cura della pelle. Nella tradizione erboristica viene impiegata soprattutto per le manifestazioni cutanee caratterizzate da irritazione, seborrea e imperfezioni.

Gli estratti della pianta sono presenti in creme, lozioni, detergenti e unguenti, talvolta associati ad altri ingredienti vegetali come calendula e ortica. Le vengono attribuite proprietà lenitive e antinfiammatorie, anche se le prove cliniche disponibili non consentono di considerarla un trattamento scientificamente consolidato contro acne, eczema o psoriasi.

L’olio di bardana e la cura dei capelli

La bardana è conosciuta anche per il suo impiego nei prodotti destinati alla cura dei capelli. L’olio di bardana, generalmente ottenuto attraverso la macerazione delle radici in un olio vegetale, viene utilizzato per massaggiare il cuoio capelluto e ammorbidire la chioma.

È presente in shampoo, maschere, lozioni e preparati cosmetici destinati soprattutto alla cura del cuoio capelluto grasso e soggetto a desquamazione. Nella tradizione popolare viene inoltre associato al contrasto della caduta dei capelli, ma non esistono prove cliniche sufficienti per affermare che sia in grado di arrestarla o favorirne concretamente la ricrescita.

Digestione e apparato urinario

Un altro aspetto interessante della bardana riguarda il suo impiego tradizionale per favorire la digestione. L’inulina contenuta nella radice è una fibra fermentabile che contribuisce al nutrimento di alcuni batteri intestinali benefici. Può quindi rappresentare un interessante componente dell’alimentazione, pur dovendo considerare che un consumo eccessivo di inulina può provocare gonfiore e disturbi intestinali nelle persone più sensibili.

Nella fitoterapia tradizionale la radice viene utilizzata anche per favorire l’appetito e la diuresi. Le sono stati attribuiti effetti depurativi e benefici per l’apparato urinario, ma espressioni come purificazione del sangue ed eliminazione delle tossine non devono essere interpretate come risultati medici dimostrati.

L’Agenzia europea per i medicinali (EMA) riconosce alcuni impieghi tradizionali della radice di bardana, tra cui quelli relativi alla perdita temporanea dell’appetito, ad alcuni disturbi cutanei minori e a determinati disturbi urinari. Si tratta, tuttavia, di utilizzi fondati principalmente sulla tradizione d’impiego e non su solide dimostrazioni di efficacia clinica.

Come coltivare la bardana

La bardana può essere coltivata anche in giardino, soprattutto da chi desidera disporre delle sue radici. La propagazione avviene per seme, da collocare direttamente nel terreno preferibilmente in primavera, indicativamente tra marzo e maggio.

Dopo la germinazione è opportuno diradare le piantine, lasciando loro spazio sufficiente per svilupparsi. La pianta predilige posizioni soleggiate o parzialmente ombreggiate e terreni profondi, fertili e ben lavorati, possibilmente privi di sassi e strati compatti.

Il motivo è legato proprio alla sua conformazione: la bardana sviluppa una robusta radice a fittone, che può raggiungere diverse decine di centimetri di profondità. Nel primo anno forma una rosetta di grandi foglie e una radice carnosa; nel secondo produce uno stelo fiorale che può superare i due metri di altezza.

Chi intende raccogliere le radici a scopo alimentare o erboristico può farlo preferibilmente nell’autunno del primo anno, quando sono ancora giovani e carnose. Per estrarle senza danneggiarle è consigliabile inumidire preventivamente il terreno e utilizzare una forca da giardino.

La bardana tende a propagarsi spontaneamente attraverso i semi. Per limitarne la diffusione è quindi opportuno eliminare i capolini prima che raggiungano la maturazione.

La bardana in cucina: il gobo giapponese

Non tutti sanno che la bardana non è soltanto una pianta utilizzata in erboristeria, ma anche un alimento. In Giappone è conosciuta con il nome di gobo e la sua radice viene impiegata nella preparazione di zuppe, stufati e numerosi piatti della cucina tradizionale.

Il suo sapore è caratteristico, leggermente terroso, e la consistenza croccante la rende adatta a diverse preparazioni. La presenza di fibre alimentari contribuisce inoltre al suo interesse nutrizionale.

La bardana rappresenta dunque un esempio interessante di pianta spontanea che, al di là dell’aspetto apparentemente comune, possiede una lunga storia di utilizzo alimentare e tradizionale. Dalle preparazioni erboristiche ai cosmetici, fino alla cucina orientale, la sua diffusione testimonia la varietà degli impieghi che possono derivare dal patrimonio vegetale. È comunque importante distinguere gli usi tradizionali dalle proprietà terapeutiche effettivamente dimostrate e affidarsi a prodotti controllati, evitando il ricorso autonomo a preparati vegetali come sostituti delle cure mediche.