Mangiare una banana quotidianamente può contribuire all’apporto di fibre e potassio. Ma il grado di maturazione del frutto influisce sulla composizione degli zuccheri e sulla risposta glicemica.

La banana è uno dei frutti più consumati al mondo, apprezzata per il suo contenuto di nutrienti, la praticità e il potere saziante. Inserirla nell’alimentazione quotidiana può essere una scelta utile, ma gli effetti sull’organismo dipendono anche dalla quantità consumata e dal grado di maturazione.

A richiamare l’attenzione su questi aspetti è Giovanni D’Agata, presidente dello Sportello dei Diritti, che riprende le indicazioni nutrizionali divulgate dalla Harvard T.H. Chan School of Public Health.

Una banana di medie dimensioni apporta carboidrati, fibre e potassio, oltre ad altri micronutrienti. Le fibre contribuiscono a rallentare la digestione e l’assorbimento dei carboidrati, influenzando la risposta glicemica dopo il consumo. La banana, tuttavia, non ha un effetto identico in tutte le persone: contano anche la porzione, il resto del pasto e le condizioni metaboliche individuali.

Banane verdi e banane mature: che cosa cambia

Uno degli aspetti più interessanti riguarda la trasformazione che avviene durante la maturazione. Il cambiamento del colore della buccia, dal verde al giallo fino alla comparsa delle macchie scure, riflette anche una modificazione della composizione del frutto.

In particolare:

Banane verdi o poco mature: contengono una maggiore quantità di amido resistente, una forma di amido che non viene digerita nell’intestino tenue e che si comporta in parte come una fibra alimentare. La sua presenza può contribuire a contenere la risposta glicemica.

contengono una maggiore quantità di amido resistente, una forma di amido che non viene digerita nell’intestino tenue e che si comporta in parte come una fibra alimentare. La sua presenza può contribuire a contenere la risposta glicemica. Banane mature: con il procedere della maturazione, una parte consistente dell’amido viene trasformata in zuccheri più semplici. Il frutto diventa quindi più dolce e la sua composizione cambia, con possibili ripercussioni sulla risposta glicemica.

La differenza non significa che le banane mature siano da evitare, ma che il loro grado di maturazione può essere un elemento da considerare soprattutto da parte di chi deve prestare attenzione ai livelli di glucosio nel sangue.

Come abbinare le banane durante la giornata

Un altro accorgimento riguarda il modo in cui il frutto viene consumato. Abbinare la banana a una fonte di proteine o di grassi insaturi, come yogurt naturale o frutta secca, può contribuire a rendere il pasto più completo e a modulare la risposta glicemica.

La scelta tra una banana ancora soda e leggermente verdastra e una più morbida e zuccherina dipende dunque anche dalle esigenze individuali e dalle preferenze alimentari.

Come sottolinea Giovanni D’Agata presidente dello Sportello dei Diritti, associazione impegnata nella tutela dei consumatori e nella difesa dei cittadini, conoscere le differenze legate alla maturazione permette di consumare questo frutto con maggiore consapevolezza, senza attribuirgli proprietà miracolose né considerarlo un alimento da escludere a priori.

La banana può trovare posto in un’alimentazione varia ed equilibrata: più che demonizzare gli zuccheri naturalmente presenti nel frutto, è importante considerare quantità, composizione complessiva della dieta e caratteristiche personali.