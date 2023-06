Florida, l’orso si fa il bagno in mare (Video)

Loading...

Spiagge della Florida, un paradiso non soltanto per gli esseri umani, nemmeno gli orsi riescono a resistervi. Uno di loro, un cucciolo di orso nero, è stato infatti insolitamente avvistato domenica 11 giugno a Destin, popolare meta balneare della Florida nord-orientale, mentre diguazzava nella acque del Golfo del Messico a poca distanza dal resto dei bagnanti.

La vicenda è stata ricostruita da Jennifer Majors Smith, che ha condiviso su Facebook alcuni filmati del curioso incontro che sono diventati immediatamente virali. “Un uomo gridava ‘Orso!’. Ci si aspettava uno ‘squalo’ o un ‘delfino’, ma non un ‘orso’. È uscito dal Golfo e sembrava stanco ma sollevato”, ha spiegato la donna.

Per quanto apparentemente insolito, il fenomeno è tutt’altro che strano, sostengono gli esperti della Florida Fish and Wildlife Conservation Commission (FWC). In questo periodo dell’anno, infatti, i giovani orsi come quello avvistato a Destin possono lasciare il comfort della casa materna per esplorare “aree inaspettate” alla ricerca di una nuova abitazione, il che a volte li porta sulle spiagge e persino in acqua. “Sebbene sia insolito vedere un orso che nuota nelle acque basse di una spiaggia affollata, non è insolito sentire di orsi neri che nuotano nel Golfo, diretti alle isole della barriera in cerca di cibo”, ha dichiarato la FWC. Se vedete un orso, lasciategli molto spazio, non cercate di avvicinarvi e non dategli mai da mangiare”, continuano gli esperti poichè è vietato avvicinare gli animali selvatici e dare loro da mangiare.

Secondo le stime più recenti, in Florida ci sarebbero almeno 4.000 orsi neri. Un numero aumentato vertiginosamente negli ultimi anni, soprattutto nella Florida settentrionale. In appendice all’articolo il link del curioso video: https://www.itemfix.com/v?t=fuuxr9

