Pericolo batteriologico: richiamati lotti di struccante NUXE

La nota azienda cosmetica internazionale NUXE ha annunciato il ritiro precauzionale di sei lotti della sua acqua micellare lenitiva 3-in-1 da 400 ml (3264680022050), a causa della possibile contaminazione da Burkholderia cepacia, un batterio patogeno. Questo batterio può causare infezioni, in particolare in individui con immunodepressione o fibrosi cistica.

I lotti richiamati sono:

P124A153

P124A154

P124A155

P124B156

P224A154

P224B155

Gli utenti che hanno acquistato questi prodotti sono invitati a verificare i lotti e, in caso di corrispondenza, a restituire il prodotto al punto vendita per il rimborso o la sostituzione. Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, ha evidenziato la pericolosità del batterio, che può essere trovato in ambienti naturali e sistemi di pulizia come disinfettanti diluiti.

Per ulteriori informazioni e dettagli sul ritiro, si consiglia di contattare le farmacie e parafarmacie di riferimento.