Cari amici lettori, siamo al proverbio del giorno oggi 22 ottobre 2024. Permettetemi di ringraziarvi a nome della redazione per il seguito che state dando a questa rubrica. E dunque veniamo al proverbio del giorno.

Proverbio del giorno: non valere un’acca

Significa valere poco o nulla. La lettera acca nella lingua italiana ha poco valore e trova un impiego limitato. La si può paragonare alla iota dei greci.

Espressioni similare: Non valere uno zero. Intendersene quanto una capra d’algebra. Intendersene quanto una vacca del lunario. Non valere uno zero. Non valere una cicca. Non valere un’ette. Si fa riferimento alla particella copulativa et.