Cancro: come prevenirlo a tavola

Per evitare di esporsi ali consigli da seguire sono sempre gli stessi: limitare il consumo di alimenti particolarmente ricchi di calorie e di bevande zuccherate, privilegiare il consumo di alimenti di provenienza vegetale. Di contro invece sempre da un punto di vistava ridotto invece il consumo delle carni rosse, degli insaccati. Inoltre non bisogna eccedere eccedere nel condimento dei cibi, non fumare. E’ importante associare all’alimentazione anche la pratica di una moderata ma costante attività fisica. In questo senso non si richiede nulla di proibitivo: è sufficiente anche la passeggiata sotto casa, oppure aumentare i tratti percorsi a piedi e quindi limitare l’uso dell’auto quando non è strettamente necessaria.

Sono queste le raccomandazioni di base che valgono per chi voglia seguire uno stile di vita salutare in grado di prevenire anche patologie importanti quali il tumore.

