Coronavirus, Oms: “Il peggio deve ancora venire”

“Il peggio deve ancora arrivare. Mi dispiace dirlo ma con questo ambiente e in queste condizioni, noi temiamo il peggio. Un mondo diviso aiuta il virus a diffondersi”. Queste le parole del direttore generale dell’, Tedros Adhanom Ghebreyesus, nel consueto briefing sul Covid-19, che rincara la dose: “Sin dall’inizio abbiamo detto di mettere in quarantena la politicizzazione della pandemia e di restare uniti perchè il virus è veloce e uccide e può sfruttare le divisioni tra di noi. Il nostro messaggio non riguarda nessun Paese in particolare ma riguarda tutto il mondo”. Se in effetti i dati riguardanti l’Italia possono definirsi incoraggianti, in 7 regioni da giorni non ci sono nuovi contagi, è ancora presto per poter dire che ci siamo lasciati definitivamente alle spalle questa emergenza. D’altronde è anche vero che sempre in Italia con l’allentamento del lockdown e quindi il lento ritorno alla normalità si sono verificati nuovi focolai di Covid

In questa fase quindi, prima che si scopra un vaccino, un farmaco, dobbiamo imparare a convivere col virus continuando ad adotare comportamenti sempre responsabili.

