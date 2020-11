Gli oncologi lanciano l’allarme: “La prossima pandemia sarà il cancro”

Loading...

In questo momento la maggior parte degli sforzi di medici e infermieri sono concentrati nel contenere la pandemia di coronavirus . Ma non esiste solo il, in questi mesi i pazienti malati di altre malattie hanno avuto difficoltà nel seguire il loro percorso di cura. In particolare secondo glitenendo conto dei numeri attuali “la prossima pandemia sarà il cancro”. E’ quanto emerge nel corso della prima sessione di lavoro del, evento che quest’anno si svolge in forma digitale. “Non è vero che stiamo garantendo i percorsi oncologici”, è la denuncia di Oscar Bertetto, direttore del Dipartimento Rete Oncologica Piemonte-Valle d’Aosta, intervenuto nel corso del dibattito a tema “L’oncologia durante e dopo il Covid”. Sempre Bertetto ha evidenziato che in ambito oncologico nel nostro Paese: “C’è una estrema carenza di servizi diagnostici, in molte strutture non possiamo inviare pazienti perchè non sono state separate dalle aree Covid. Abbiamo bisogno di avere spazi Covid free al di fuori degli ospedali”.

A rincarare la dose Pierfranco Conte, ordinario di Oncologia Medica dell’Università degli Studi di Padova e coordinatore della Rete oncologica del Veneto: “I tumori purtroppo sopravviveranno al Covid e nonostante decreti e documenti non è vero che l’oncologia viene preservata perchè si appoggia a radiologia, endoscopia e altri servizi che sono pesantemente influenzati”, ha spiegato. “Si parla di modello Italia per il Covid, ma il nostro Paese ha la stessa mortalità del Messico, quattro volte quella della Germania, il doppio di Francia e Inghilterra. Bisogna spiegare il perchè. Io sono d’accordo sulla deospedalizzazione ma ora abbiamo un numero di posti letto per abitante inferiore del 60% rispetto a quello della Germania e la metà di quello della Francia”, ha commentato. Insomma l’emergenza Covid rischia di mettere in secondo piano la cura di altre malattie quali il cancro.

