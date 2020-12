Decreto Covid approvato: ecco come passeremo Natale e Capodanno

Loading...

Nella notte è stato approvato un decreto legge da parte del Consiglio dei ministri che prevede nuove misure relative agli spostamenti per fronteggiare lada coronavirus durante il. A questo decreto legge nei prossimi giorni seguirà un nuovo DPCM che farà chiarezza sulle regole in generale che entreranno in vigore a partire dal prossimo 4 dicembre 2020. Per quanto attiene allail decreto legge stabilisce che dalnon sarà possibile spostarsi tra regioni diverse (comprese le province autonome di Trento e Bolzano) fatta eccezione per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Nello stesso periodo sarà in ogni caso possibile rientrare alla propria residenza, domicilio o abitazione. Inoltre sempre nel periodo compreso tra ilè fatto divieto di spostarsi nelle seconde case che si trovino in una regione o provincia autonoma diversa dalla propria. Ile il, invece, saranno vietati anche gli spostamenti tra comuni diversi, con le stesse eccezioni per le comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute. Le regole stabilite nel decreto legge per i giorni di Natale, Santo Stefano e Primo dell’anno avranno vigore su tutto il territorio nazionale, mentre per sapere come regolarci negli altri giorni dobbiamo attendere il prossimo DPCM, oltre che i chiarimenti da parte del governo circa le regole regionali sulla base dei vari colori (giallo, arancione e rosso).