Covid-19: il medico prescrive abbracci per la nonna dopo il vaccino (Video)

A volte è difficile riuscire a trovare le parole per esprimere ciò che sentiamo nel profondo del nostro animo. Ed allora un, unvalgono più di mille parole. Esempio ne è ilche stiamo per raccontarvi.

Due settimane dopo aver ricevuto i suoi due vaccini COVID-19, il suo medico le ha prescritto una sessione di coccole con i suoi cari. “Ti è permesso abbracciare tua nipote”, ha scritto il medico di famiglia sulla ricetta ufficiale. Dopo aver seguito rigorosamente i consigli di allontanamento sociale per oltre un anno, Jessica ha commosso molti utenti di internet, condividendo questo momento così toccante.

Conoscete qualcuno che non è stato in grado di avere contatti fisici con le persone da molto tempo? Per Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, potrebbe essere il momento di chiamarli e mandargli un po’ di incoraggiamento. Di seguito il video del primo abbraccio della nonnina Evelyn Shaw dopo un anno.

