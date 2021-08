Dopo cura per l’infertilità adesso è incinta di 7 gemelli

By Andrea Niceforo

Tweet on Twitter

Share on Facebook

Loading...

Loading...

Non sempre le donne riescono a coronare il loro desiderio di maternità. Prova ne è la storia che ci accingiamo a raccontarvi.

Manuel Alen, direttore dell’ospedale Juan Ramon Jimenez di Huelva (Spagma meridionale), ha divulgato la notizia circa una donna spagnola di 35 anni incinta di 7 gemelli e ha deciso di tenerli tutti. Il medico ha spiegato che la donna è giunta in ospedale al settimo mese di gravidanza. Non si conosce il nome della paziente che intende mantenere il più stretto riserbo.

Stando a quanto si apprende, la gestante, che si era sottoposta a una terapia farmacologica per la fertilità quando era già incinta, evidentemente senza sapere di esserlo già, appena due settimane fa, quando si trovava ormai alla 27esima settimana di gravidanza, si è accorta di essere incinta di ben 7 gemelli.

Alen ha sottolineato che la donna si trova in buone condizioni sia da un punto di vista fisico che psicologico, tuttavia un parto multiplo è sempre da considerare a rischio. In ogni caso i medici hanno consigliato alla donna l’aborto selettivo in quanto darebbe una maggiore speranza di sopravvivenza ai feti salvati.

Loading...