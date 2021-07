Non concilia: motociclista morde poliziotto

By News24Web

Talvolta i rapporti tranon avvengono nell’ordine della civiltà e del rispetto reciproco. Ve ne accorgerete proseguendo nella lettura dell’articolo.

Secondo quanto si apprende, un motociclista di Mosca dopo aver ricevuto una multa, visibilmente contrariato ha avuto una reazione del tutto sproporzionata: l’uomo ha morso al dito l’agente che gli aveva intimato di fermarsi dopo che il motociclista aveva contravvenuto alle norme del codice stradale.

A riferire la notizia l’agenza di stampa Interfax che inoltre ha spiegato che il centauro, oltre a questo comportamento poco urbano, ha anche sfoderato un coltello con cui ha minacciato l’agente, dopo essersi appropriato del suo distintivo che ha strappato. L’agente per rabbonire il motociclista in preda a queste escandescenze ha esploso un colpo di pistola in aria: solo a questo puntol’uomo si è lasciato ammanettare.

