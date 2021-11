Materasso ad acqua per le mucche

Loading...

Bruxelles – La filiale olandese delle Dunlop, la compagnia più nota per le palle da tennis e per i pneumatici per auto nonché per i, ha ideato un. Secondo quanto riportato dal giornale olandese De Volskskrant, sono statedi un allevamento inglese a provare la comodità di questi materassi. Gli animali sembra che abbiano particolarmente gradito il materasso ad acqua.

L’anomimo allevatore britannico, proprietario dei bovini, ha quindi deciso di ordinarne immediatamente altri 180. Una volta sui materassi, le mucche vi sono rimaste spaparanzate per ore a bell’agio, e hanno rifiutato di alzarsi, non volendo rinunciare a un così comodo giaciglio.

Anche il proprietario degli animali si frega le mani, perché in questo modo ritiene che ne trarrà giovamento anche la sua produzione in quanto stima che le mucche: “produrranno molto più latte, essendo sempre di ottimo umore”.

