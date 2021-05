Mamma 25enne dà alla luce 9 gemelli. Record mondiale

Loading...

Loading...

Loading...

Loading...

La gravidanza è indubbiamente una esperienza che cambia la. Alcuni, come quello di cui vi diamo conto, possono definirsi eccezionali. Stando a quanto si apprende, una maliana della città di Timbuktu ha messo al mondoin Marocco martedì 4 maggio. La giovane di nome Halima Cissé ha dato alla luce, con taglio cesareo, cinque femmine e quattro maschi. Avrebbe dovuto partorirema, al momento della nascita, si sono rivelati 9. L’si è così trasformato in qualcosa di ancora più incredibile, hanno comunicato le autorità del Mali. Il caso dellaera diventato una sorta di questione nazionale, alla quale si era interessato anche il Ministero della Salute e che i media, non solo locali ma anche continentali, hanno seguito con interesse. Considerando la, e su invito governativo, la giovane è stata accolta da una struttura specializzata in Marocco dove ha dato alla luce ai suoi figli. Secondo le autorità di Bamako, evidenzia Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, starebbero tutti bene.